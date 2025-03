Ha arribat l'alegria per a Francesc Mauri: es confirma la millor notícia de totes

Francesc Mauri és un meteoròleg català que no es limita només a passar el part del temps diari. La seva tasca va molt més enllà i part d'ella es compromet a remoure consciències. En especial sobre el relacionat amb l'aigua, la sequera i les seves conseqüències a Catalunya.

D'aquí que sempre hagi alertat de la falta d'aigua als pantans i de la necessitat imperiosa que plogui a la regió. Bé, doncs després de les pluges dels últims dies, sembla que la situació hídrica al país ha fet un gir. I és que els nivells d'alguns embassaments han pujat de forma considerable, deixant un panorama totalment diferent del que hi havia.

Ja es va avisar que els litres d'aigua que caurien en alguns punts serien generosos. Doncs bé, les previsions s'han complert i han donat una de les millors notícies que pot rebre algú com Francesc Mauri. Les reserves han pujat on més falta feia, per la qual cosa la previsió per als pròxims mesos és esperançadora.

Francesc Mauri repassa els nivells dels embassaments

"Els pantans pugen!", ha exclamat a les seves xarxes socials l'expert. Així mateix, ha afegit que ho han fet de forma "espectacular", sobretot els més orientals. De fet, és on més falta feia que les reserves pugessin i consolidessin xifres més generoses.

El millor escenari s'ha donat a les conques internes on, a falta de les dades oficials, sembla que el tomb ha estat considerable. "Probablement, l'escenari actual permeti reserves per a tot l'any 2025 com a mínim", ha celebrat Francesc Mauri. Sens dubte, es tracta d'un anunci que no havia arribat fins ara i que es tracta d'un dels més importants de l'any.

"Pous i reserves locals poden tenir dèficits, encara", apunta el meteoròleg. Amb tot, la situació ha canviat de tal manera que no es pot més que celebrar. Tal com es desprèn del gràfic compartit per Francesc Mauri, la pujada va començar dijous passat.

Una pujada d'aigua més que benvinguda de cara a l'estiu

Ara bé, la millor xifra aconseguida s'ha confirmat aquest dilluns. I és que en zones com les Terres de l'Ebre la pujada de les reserves ha assolit fins al 71% de la seva capacitat. Amb tota aquesta informació, els regants segur que a partir d'avui respiraran molt més tranquils.

Sobretot després d'haver superat anys de sequera i restriccions greus. Per fi, sembla que la tendència de falta d'aigua ha acabat i que ara Catalunya pot presumir d'una bona salut hídrica. Amb tot això, és moment de no malgastar, ser més conscients que mai i preservar el bé més preuat fins al moment: l'aigua.