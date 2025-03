Comunicat urgent del Meteocat davant les pluges i tempestes d'avui a Catalunya

La setmana segueix a Catalunya i amb ella avança el temporal de pluges que arrosseguem des de fa dies. D'aquí que els experts estiguin especialment atents a l'evolució dels mapes i la seva afectació a les diferents comarques. Aquest dimarts, per exemple, el Meteocat avisa que la inestabilitat s'accentuarà, amb un ambient plujós a moltes comarques.

Segons els meteoròlegs catalans, durant la jornada d'avui es preveu que els núvols tornin a ser els protagonistes. Amb ells, els xàfecs arribaran a diferents punts de la regió, deixant acumulacions d'aigua destacables. Segons el Meteocat, els cels estaran "ennuvolats o coberts", per la qual cosa si no plou, tampoc es podrà veure massa el sol.

Pel que fa a la intensitat de les precipitacions, en termes generals s'espera que siguin "localment moderades". Tampoc es descarta que en alguns punts aquests núvols es converteixin en tempestes i pugui ploure amb més força. De fet, en algunes zones podria caure fins a calamarsa, per la qual cosa tota precaució és poca.

Dies de pluges, fresc i temps inestable a Catalunya

Encara que hi hagi unes comarques més afectades que altres pel front de pluges i fred, el cert és que la inestabilitat és general. Sobretot, després d'una nit en què ha seguit plovent per deixar pas a un matí de ple hivern. En la mateixa dinàmica se seguirà al llarg del dia, encara que continua havent-hi zones en què les pluges prendran més protagonisme.

Cal destacar que fins al migdia la part més afectada per les precipitacions serà el nord-est. També el Pirineu, on ha seguit nevant en les últimes hores. En aquest sentit, han estat diverses les fotos dels punts més alts del territori les que han mostrat un paisatge blanc.

Amb tot, l'actualitat meteorològica li dona més importància a les tempestes i pluges que tindran lloc a partir d'aquesta tarda. Seran especialment fortes en comarques com el Priorat o el Vallès Occidental. Allà, els xàfecs es convertiran en tempestes que descarregaran amb especial virulència.

Més pluges al llarg dels pròxims dies

Però això no és qüestió d'hores, ja que la inestabilitat seguirà uns dies més a Catalunya. Almenys així es desprèn dels mapes de previsió del Meteocat, els quals també dibuixen un dimecres passat per aigua. Això sí, les precipitacions seran molt més disperses i, de nou, cauran amb més insistència al nord-est.

Per contra, el sol regnarà en gran part de la zona sud-oest i, en especial, a la costa de Tarragona. Ara bé, de cara al dijous serà la neu la que torni a copar l'atenció dels experts. Per la qual cosa s'esperen noves nevades que serveixin de guinda d'un pastís perfecte que serveix com a avançament d'una primavera encara adormida.