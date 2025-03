Ni pluges, ni nevades: Roberto Brasero, en alerta per un altre fenomen a tot Espanya

El temporal de pluges i nevades que ha marcat els últims dies seguirà present en diverses regions d'Espanya aquest dimarts. La borrasca Jana comença a debilitar-se i es desplaçarà cap al Mediterrani, però abans encara deixarà algunes pluges i tempestes. Roberto Brasero ha explicat que tindrem vent fort a Andalusia i nevades a muntanyes del centre i est peninsular, a partir dels 1.500 metres.

Les temperatures experimentaran un lleuger ascens a la major part del país, excepte al Cantàbric. Per allà, segons Roberto Brasero, "aquest dilluns tenen un temps que sembla de juny i demà baixaran alguns graus les màximes". En ciutats com Bilbao s'esperen 18 °C, mentre que a Sevilla la temperatura serà de 16 °C.

Gerro d'aigua freda de Roberto Brasero als amants del bon temps

La calma s'estendrà al dimecres, un dia de transició entre la borrasca Jana i una altra que arribarà per l'oest peninsular. Aquesta segona pertorbació afectarà novament regions com Extremadura, Andalusia i el Sistema Central. Les pluges podrien intensificar-se segons avanci el dia, i Canàries també veurà un augment de la inestabilitat.

No obstant això, el canvi més important arribarà a partir del dijous, quan l'entrada d'aire fred marcarà un descens tèrmic significatiu. Brasero adverteix que "esperem que s'iniciï un descens de les temperatures que es prolongui durant els pròxims dies". Tot això donarà lloc a un ambient plenament hivernal en l'últim cap de setmana de l'hivern astronòmic.

Cap de setmana amb temperatures més pròpies de febrer

El divendres serà l'últim divendres de l'hivern, però estarà marcat per un ambient fred en bona part d'Espanya. Roberto Brasero preveu gelades en moltes zones on ja no són tan habituals en aquesta època. A més, la cota de neu baixarà fins als 800-1.000 metres al nord-oest, deixant noves nevades.

Aquest episodi d'aire fred podria deixar temperatures més pròpies de ple hivern a les portes de la primavera. I és que, el pròxim dijous, 20 de març, començarà oficialment la primavera. Roberto Brasero destaca que "està nevant ara més que en ple hivern", i la tendència podria continuar durant el pròxim cap de setmana.