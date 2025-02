Torna l'hivern a Catalunya: en aquesta zona caurà molta neu i farà un fred que pela

En els pròxims dos dies molts es recordaran que seguim immersos de ple en l'hivern. I el normal és que faci fred, que plogui i fins i tot que caigui molta neu, especialment a les muntanyes. I això és precisament el que passarà per unes hores a Catalunya.

L'arribada d'un front fred provocarà un fort descens dels termòmetres i unes nevades que cauran amb ganes. Els Pirineus ja compten les hores per rebre els primers flocs de neu. Són molts els que aprofitaran aquest cap de setmana per fer alguna escapada a la muntanya, on esperen trobar un ambient hivernal.

A més de la neu, el que també està més que assegurat és el fred. La nit de divendres serà especialment gèlida, ja que és quan l'aire fred s'instal·larà de ple i també nevarà. La matinada i el matí seguiran en la mateixa línia, mostrant uns valors molt per sota dels zero graus.

El Pirineu ja està preparat per la nevada

El que està clar és que aquesta nevada no agafarà per sorpresa ningú. Fa dies que s'anuncia que arribarà i que, encara que duri poques hores, serà intensa. El Pirineu Occidental s'estrenarà amb les primeres precipitacions i s'aniran estenent cap a l'est.

Alguns experts asseguren que la neu arribarà "fins al fons de les valls en alguns punts". Això significa que cap comarca de muntanya escaparà d'aquest ambient fred. "Estem a les portes d'un canvi de temps que portarà neu a tot el Pirineu", afegeixen.

Sens dubte, els més beneficiats seran els empresaris de les estacions d'esquí. El gruix de més de 20 centímetres que es preveu que caigui culminarà en unes pistes que necessiten més neu. El resultat serà un panorama de ple hivern llest i preparat per fer gaudir els amants d'aquest esport.

La neu i el fred, dos fenòmens molt esperats

La nevada no ha arribat amb sorpresa, ja que és l'habitual per a aquesta època de l'any. De totes maneres, l'aparició d'aquest front no durarà massa i de cara a diumenge el sol tornarà a sortir. Catalunya, i el Pirineu, s'acomiadarà d'una setmana humida i inestable amb l'astre rei com a protagonista.

Això no traurà bellesa a un Pirineu que lluirà la millor de les seves versions en les pròximes hores. El que està clar és que per presenciar la nevada caiguda caldrà abrigar-se. Allò d'un fred de gossos serà més cert que mai.