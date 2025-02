Ni fred, ni nevades: L'AEMET avisa del fenomen que s'instal·larà molts dies a Espanya

Després de molts dies marcats per temperatures fredes i fins i tot nevades en zones de muntanya, les coses podrien canviar. Almenys aquesta és la conclusió que es desprèn del pronòstic de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per a les pròximes setmanes. Les altes pressions podrien deixar pas a un temps que no tindrà res a veure a gran part de la península.

Encara que parlem simplement d'una possibilitat, podríem tenir un temps molt més humit a Espanya. Les anomalies de precipitació indiquen l'arribada de diverses borrasques atlàntiques, que portaran pluges generalitzades. El peatge a pagar, però, serien unes temperatures més suaus, fins i tot superiors a la mitjana d'aquesta època de l'any.

L'AEMET avisa d'un gir dràstic de temps a Espanya

Aquest canvi de tendència serà especialment notable a partir del 10 de febrer. Serà llavors quan les masses d'aire humit impulsades pels fronts atlàntics començaran a afectar gran part del país. S'espera un increment significatiu de les precipitacions a la meitat oest peninsular.

Mentrestant, l'extrem nord i els arxipèlags quedaran relativament al marge. Tot això acompanyat d'una pujada de les temperatures a la major part d'Espanya. Fins i tot a les illes Canàries el temps seria una mica més suau del que tocaria al febrer.

Ja durant la setmana del 17 al 23 de febrer, la incertesa en la predicció augmenta. El pronòstic apunta a la continuïtat d'aquest patró humit i temperat. L'arribada d'aire càlid seguirà elevant els termòmetres per sobre del normal, consolidant un període més càlid de l'habitual en ple hivern.

Quant a les precipitacions, Galícia, Castella i Lleó i el nord d'Extremadura podrien rebre acumulacions de pluja superiors a la mitjana. Parlem de pluges atlàntiques, per la qual cosa és normal que siguin aquestes regions les que rebin les precipitacions més persistents. Aquest escenari suggereix un hivern atípic, sense els episodis de fred extrem i nevades que solen caracteritzar aquestes dates.

Molta incertesa per a finals de febrer

A mesura que ens acostem als últims dies d'aquest mes, la predicció es torna més incerta. La previsió d'anomalies indica que la tendència podria mantenir-se fins a principis de març. La setmana del 24 de febrer al 2 de març mostra senyals de persistència del règim de pluges a la façana atlàntica.

Mentrestant, les temperatures seguiran sent més temperades de l'habitual, especialment a la meitat oriental i Balears. Si aquesta previsió es compleix, l'hivern finalitzarà sense grans episodis de fred ni nevades destacables. És més, podríem endinsar-nos ja en un mes de març amb precipitacions abundants i temperatures per sobre de la mitjana.