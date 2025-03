Torna la felicitat a Catalunya: a partir d'aquest dia tornarà a nevar amb moltes ganes.

Catalunya seguirà immersa aquesta setmana en un temps inestable i humit. Les precipitacions no han acabat amb l'arribada del dilluns i tampoc ho faran a mesura que avancin els dies. En aquest sentit, els experts avisen que les pluges arribaran en forma de neu al Pirineu, deixant clar que l'hivern segueix el seu curs.

Concretament, entre dijous i divendres s'espera l'arribada d'un nou front, que portarà un nou canvi en les condicions meteorològiques. Aquest fenomen generarà un flux d'aire de llevant que es traduirà en precipitacions significatives.

En aquest cas, aquest front portarà pluges i nevades que afectaran diverses zones, especialment a les regions de l'interior i de major altitud. Segons les previsions, el fenomen podria ser prou fort per a generar precipitacions moderades. Això implica que les acumulacions de neu podrien ser significatives en algunes comarques.

Un final de setmana protagonitzat per la neu, el vent i el fred

L'arribada d'aquest front també estarà acompanyada per temperatures més baixes, la qual cosa incrementarà la sensació de fred, sobretot en les primeres hores del divendres. Els mapes de previsió per als dies 14 i 15 de març mostren la temperatura a 500 hPa per al matí del divendres. Per tant, s'observarà un descens significatiu dels mercuris a la regió.

Les zones de color blau intens indiquen la presència d'aire fred en altura, la qual cosa coincideix amb les previsions de nevades i precipitacions. Aquesta caiguda de temperatures en les capes altes de l'atmosfera serà clau per al desenvolupament de les condicions meteorològiques adverses que es preveuen. Un altre dels mapes consultats pels experts mostra la distribució del vent, amb fortes ratxes per a la mateixa data.

En aquest sentit, el flux d'aire de llevant, associat al front fred, generarà vents forts a Catalunya. Els vents s'intensificaran a les zones properes a la costa i a les àrees muntanyoses. Amb tot això, es podrien complicar encara més les condicions meteorològiques.

En especial, per la combinació de vent i neu, que podria generar problemes de visibilitat i acumulació de neu a carreteres. Per tot això, es recomana a la població estar atenta a les actualitzacions meteorològiques i prendre precaucions. Novament, amb major èmfasi a les zones de més altitud, on les condicions poden tornar-se perilloses a causa de la neu i els forts vents.

Un final d'hivern protagonitzat per la neu

Els experts fa dies que avisen que la primavera meteorològica ja ha començat. Això es tradueix en nevades més lleus i amb menys persistència, a causa de la pujada de les temperatures i l'inici d'un tímid desglaç. Amb tot, el Pirineu català ha viscut uns dies de fortes i copioses nevades, de fet, de les més fortes de la temporada.

Per la qual cosa la primavera prefereix quedar-se adormida uns dies més a l'espera que un hivern potent li doni pas. De moment, aquesta setmana persistiran les pluges i les nevades a partir dels 1.400 metres d'altitud. Sens dubte, és temps de fred i de fer plans d'interior.