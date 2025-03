A partir del migdia: els meteoròlegs assenyalen les zones en les quals plourà avui

Catalunya comença una nova setmana pendent de l'evolució del temps. Lluny d'acomiadar-se de les pluges del cap de setmana, el cert és que al llarg del dilluns les precipitacions tindran continuïtat. Almenys en alguns punts de la regió, en els quals serà necessari el paraigua.

Concretament, els experts apunten a les comarques de l'interior de Catalunya com les més afectades. També punts del Prepirineu i Pirineu, on se seguirà amb la tendència humida. Així mateix, seguirà caient neu al nord, per la qual cosa l'hivern continua desplegant els seus encants.

De moment, el dilluns s'ha despertat fred als punts més alts del Pirineu. Un exemple han estat els sis graus sota zero de Boí i Espot. També han aparegut núvols i boires que han aguditzat la sensació de mandra de dilluns.

Les comarques on plourà més

Segons el Meteocat, a partir del migdia plourà en comarques com la Segarra, el Solsonès, el Berguedà, el Bages i Osona. També poden caure ruixats entre les Garrigues i el Priorat. Així com a l'Alt Empordà i el Vallès Occidental.

De moment no s'han activat alertes, per la qual cosa s'espera que els ruixats siguin moderats. Sí que seran més intensos al Pirineu, on nevarà a cotes una mica més baixes del normal. En principi, la cota de neu se situarà al voltant dels 1.600 metres d'altitud.

Però, amb el pas de les hores, descendirà fins als 1.400. Així mateix, entre la matinada i el matí del dimarts apareixerà un front de pluges que travessarà la regió de sud-oest a nord-est. No seran precipitacions copioses, però sí que provocaran una regada general.

Unes temperatures sense grans canvis

Les temperatures es mantindran de forma similar a la dels últims dies. Les zones més al nord mantindran uns mercuris congelats que allargaran la sensació d'hivern. També farà fred a l'interior, sobretot a causa dels núvols i pluges.

A la costa, com ve sent habitual, els termòmetres se situaran en uns nivells més intermedis. Sent una jornada més plàcida que el cap de setmana. De nou, la primavera es resisteix a arribar i es manté en espera fins a finals de mes.