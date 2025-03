Oficial: els meteoròlegs posen data a noves pluges i assenyalen una zona de Catalunya

Les pluges no s'han allunyat de Catalunya amb l'adeu del cap de setmana. De fet, al llarg d'aquests dies es preveu que continuïn en alguns punts, marcant uns dies més d'inestabilitat. No plourà a totes les comarques catalanes, encara que sí en gran part d'elles.

En aquest sentit, des del Meteocat han avançat que serà a partir de la matinada i el matí de dimarts quan més precipitacions es registrin. Les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona seran unes de les zones més afectades pels xàfecs. De totes maneres, aquestes precipitacions creuaran Catalunya fins a arribar a les comarques de Girona.

Amb tot això, s'espera que en les pròximes hores les pluges creuin de sud-oest a nord-est el territori, deixant un panorama humit i inestable. També plourà al Prepirineu occidental, on, a més, la cota de neu se situarà al voltant dels 1.400 metres d'altitud. Aquest inici de setmana no serà més que un preludi del que passarà amb el pas dels dies.

Xàfecs amb estones de sol al llarg de la setmana a Catalunya

Les precipitacions seguiran al llarg del dimecres a Catalunya, i ho faran combinant-se les hores amb estones de sol. Les zones més afectades per les pluges es concentraran a la part nord-est i interior, deixant una mica de treva a l'oest.

No obstant això, els experts conviden a no confiar-se, ja que en qualsevol moment pot aparèixer un nou xàfec. "Els diferents models preveuen una setmana amb força inestabilitat", asseguren alguns experts. Per tant, potser no és el millor moment per planejar activitats a l'aire lliure.

Així mateix, auguren l'arribada d'una nova "pertorbació" que faria que la situació es torni encara més convulsa. Aquest front serà "més actiu" del de principis de setmana, per la qual cosa la previsió és que se segueixin necessitant els paraigües. De totes maneres, el més recomanable és seguir l'evolució dels mapes, ja que podrien canviar amb el pas de les hores.

Un ambient humit i una mica fresc

Amb tota aquesta previsió, queda clar que Catalunya encara està en un ambient més aviat hivernal. La primavera ja compta els dies per estrenar-se, però no s'acaba de notar en la meteorologia. Almenys al llarg d'aquesta setmana, la qual s'arrossegarà l'estela de la passada.

Les temperatures en general tendiran a ser fredes, però tot normal dins de l'època de l'any. Sí que podrien ascendir una mica de cara al dimecres, encara que de forma anecdòtica. Així doncs, tocarà agafar el paraigua i l'abric, com a mínim, una setmana més.