Torna la felicitat a Catalunya: els meteoròlegs sorprenen amb la millor previsió

El mal temps i la pluja no agraden a tothom, però el cert és que les pluges sempre són una gran notícia. Com sempre solen recordar els meteoròlegs, l'aigua és sinònim de vida. I val més que segueixi plovent, perquè el nivell dels pantans i embassaments del nostre país continua preocupant.

Catalunya ha tingut una setmana, i especialment un cap de setmana, protagonitzat per les pluges. Però sembla que la cosa no acaba aquí, perquè el pronòstic per a les pròximes setmanes indica que així seguirem uns quants dies més. Si finalment es compleix aquesta previsió, podríem recuperar uns nivells hídrics més acceptables de cara a l'estiu.

Segons diversos models, la segona setmana de març, la que comença aquest dilluns, 10 de març, també es preveu plujosa. En termes generals, sembla que plourà a tot Catalunya, encara que no amb una gran intensitat. Que segueixi plovent és un bon regal per a un hivern que ja es prepara per donar la benvinguda a la imminent primavera.

Les pròximes setmanes podrien ser plujoses a Catalunya

Segons els meteoròlegs, sembla que la segona setmana de març serà humida en gran part de Catalunya. L'evolució dels mapes determinarà quines zones seran les més beneficiades. Però, de moment, sembla que el millor és que no guardem els paraigües.

El mateix escenari es presenta per a la setmana del 17 de març. Això sí, si bé encara podrien persistir algunes precipitacions, la incidència és molt menor. Les anomalies de precipitació indiquen un temps més plujós a les comarques de l'oest i més sec al litoral aquesta setmana.

La mateixa tendència es mantindrà la setmana següent, l'última de març, encara que queda molt lluny i hi ha gran incertesa. El consell dels meteoròlegs és, per tant, esperar i veure què passarà finalment. Una altra gran incògnita és si el mes d'abril també ens portarà pluges, o si en canvi serà més sec.

Un final d'hivern passat per aigua

Són molts els que associen l'arribada del mes de març amb l'inici de la primavera. Però el temps no està acompanyant gaire aquesta vibració a Catalunya. Sobretot després d'una setmana de temps més aviat fresc i pluges copioses.

Sembla que la tendència es mantindrà al llarg de la setmana que ve, per la qual cosa els abrics seguiran sent necessaris. Ara bé, tot això forma part de la normalitat per a aquesta època de l'any. No és moment de confiar-se i, encara que la primavera comenci a donar senyals de vida, encara li falta una mica.