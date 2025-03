Gerro d'aigua freda sobre la neu que caurà a Catalunya en les pròximes hores

Les nevades tornaran amb ganes en les pròximes hores a molts punts de Catalunya. Una gran notícia per al sector dels esports d'hivern i per als que estimen els paisatges blancs. Ara bé, el cert és que l'hivern s'està acabant, i la primavera està a punt de desembarcar a Catalunya, i això té conseqüències.

Els meteoròlegs reconeixen que, encara que continuï nevant, no és el mateix que fa unes setmanes. El ball de cotes fa que les nevades siguin poc copioses i que, sobretot, la neu sigui més humida que fa setmanes. Això es tradueix en gruixos més febles i amb més facilitat per fondre's.

Cert és que en les pròximes hores nevarà i que les estacions d'esquí romanen obertes. És massa aviat per dir que l'hivern ha arribat a la seva fi. Però la natura és sàvia i gairebé en silenci va deixant mostres que el canvi ja s'està produint.

Tornen les nevades a cotes relativament altes

Alguns experts titllen aquesta variabilitat de cotes de neu com a "desenfrenament". No és per menys, ja que lluny queden unes cotes de neu clares que comencen altes i van baixant amb el pas de les hores. Ara, des de fa uns dies, les nevades pugen i baixen per les comarques del nord de Catalunya sense seguir cap patró fix.

Tot això fa que les acumulacions siguin cada vegada menors i que la neu caiguda a les zones més baixes sigui veritablement feble. Pot ser que a alguns això els generi tristesa, però és realitat. L'hivern ja està tancant les portes i amb elles se'n van les nevades copioses i la neu de gran part del Pirineu.

Amb l'arribada de la primavera començarà un desglaç que permetrà que s'omplin els pantans i els rius baixin ben sorollosos. El so de l'aigua és el millor regal que pot deixar un hivern humit i fred. Sens dubte, un regal que es recull a l'estiu i que genera vida i estabilitat a una natura que només necessita això; cicles.

Unes quantes hores amb nevades al Pirineu

Ara bé, els mapes indiquen que les nevades seran una mica persistents al llarg dels pròxims dies a Catalunya. El temporal, que es presenta carregat d'aigua, també deixarà neu a les cotes altes del Pirineu. Així que es podrà continuar gaudint d'un paisatge blanc per uns dies més.

Per ara, s'espera que durant aquesta setmana nevi al voltant dels 1.800 metres d'altitud. Una xifra que pot anar canviant, però que no portarà sorpreses. Per tant, si encara no has vist ni passat la neu aquest hivern, ara és el moment de fer-ho abans que desaparegui.