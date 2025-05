Torna la felicitat a Catalunya: el Meteocat confirma per fi el que molts esperaven

Després d'un mes de maig marcat per la pluja i un temps inestable, Catalunya per fi comença a veure senyals que l'estiu és tocar. La primavera, amb les seves oscil·lacions tèrmiques i precipitacions freqüents, sembla donar pas a un període amb més sol i temperatures en ascens. Així ho confirma el Meteocat, que anticipa una millora generalitzada en les condicions meteorològiques.

El Meteocat confirma un cap de setmana de ple estiu

En els últims dies, les temperatures a Catalunya han experimentat una pujada notable. La sensació de calor estiuenca s'ha deixat sentir a la majoria de les comarques. I és que, segons Meteocat, aquesta tendència seguirà durant el cap de setmana, amb condicions molt estables i un predomini clar del sol a gairebé tot el territori.

Encara que el Pirineu seguirà amb un clima més variable, amb cels ennuvolats i algunes pluges al nord-oest, la major part de Catalunya gaudirà de jornades sense precipitacions. Aquesta estabilitat s'hauria de mantenir, almenys, fins diumenge, cosa que sens dubte alegrarà a aquells que esperaven un respir després de setmanes de mal temps.

De fet, serà demà diumenge quan les temperatures arribin fins i tot als 30 °C a Ponent, segons assegura el Meteocat. Uns valors completament d'inicis d'estiu.

Un altre canvi de temps a partir de dilluns?

Malgrat aquestes bones notícies, el Meteocat i l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) adverteixen que aquest augment de temperatures podria ser temporal. Les previsions apunten que el bon temps encara no es consolidarà de manera definitiva a la regió.

Per a la pròxima setmana, les previsions indiquen un retorn a un temps més enteranyinat a Catalunya. En especial, s'espera que les temperatures baixin i que les precipitacions superin la mitjana habitual.

Les pluges seran especialment intenses al quadrant nord-est, incloent-hi zones del Pirineu i el litoral. El que pot complicar la continuïtat del bon temps. D'aquesta manera, l'estabilitat que molts anhelaven podria no assentar-se de manera definitiva a la regió.

Amb aquesta situació, els catalans poden gaudir d'un cap de setmana majoritàriament assolellat i pràcticament de ple estiu. No obstant això, han de preparar-se per a una setmana amb més pluges i un ambient més fresc. Un canvi meteorològic que ens recorda que encara ens trobem en plena primavera i que l'estiu encara no és aquí.