Una nova tarda complicada a Catalunya: 13 comarques amb avisos per pluges fortes avui

Aquest diumenge està sent especialment complex en diversos punts de Catalunya amb el temps, i això es complica a mesura que avancen les hores. Encara que el matí ha començat amb certa calma a la majoria del territori, la veritat és que aquesta tranquil·litat ha durat poc.

L'arribada de ruixats i tempestes al llarg de la jornada ha obligat el Meteocat a activar diverses alertes per pluges. Un senyal clar que la tarda serà molt diferent de les primeres hores del dia.

Un matí enganyós

Durant les primeres hores del diumenge, l'ambient s'ha mantingut relativament estable. Alguns núvols, cels coberts i temperatures suaus han provocat una falsa sensació de normalitat en gran part del territori. Però els models meteorològics ja advertien que aquest respir seria només temporal.

A mesura que ha avançat el dia, les condicions han anat canviant ràpidament, donant pas a pluges d'intensitat creixent, amb especial incidència en zones del prelitoral, el Pirineu i àrees properes.

Pluges amb tempesta i calamarsa: el còctel de la tarda

El més preocupant d'aquest episodi d'inestabilitat no és només la pluja en si, sinó el seu caràcter convectiu. Es tracta de ruixats dispersos, que encara que en molts punts seran febles o moderats, en altres podrien assolir una intensitat forta.

A més, aquestes precipitacions estan arribant acompanyades de tempestes elèctriques i en alguns casos fins i tot de calamarsa o pedra petita. Això augmenta el risc d'incidents localitzats. L'acumulació d'aigua també està sent desigual.

L'augment de l'activitat meteorològica ha obligat els serveis d'emergència a mantenir-se en alerta. El Meteocat ha activat avisos per precipitacions en diverses zones on el risc de pluges intenses és més alt, especialment durant la segona meitat del dia. Són àrees on s'espera que la combinació de ruixats, tempestes i calamarsa pugui provocar problemes puntuals.

Les comarques més afectades per les pluges

Encara que el fenomen no és homogeni a tota Catalunya, hi ha territoris que estan sent especialment castigats. En total, 13 comarques es troben sota vigilància activa a causa de la previsió de pluges localment intenses. Des del nord-est, passant per comarques del litoral central i arribant al sud del territori, moltes zones estan en el punt de mira meteorològic.

Les comarques afectades són, concretament: Alt Empordà, Pla de l’Estany, Gironès, Baix Empordà, La Selva, Vallès Oriental i Vallès Occidental, Baix Llobregat, Baix Penedès, Alt Penedès, Alt Camp, Baix Ebre i Montsià.

Un diumenge de paraigües i precaució

La jornada d'avui deixa clar que la primavera continua sent imprevisible. Des de Protecció Civil insisteixen a seguir les recomanacions oficials. Evitar desplaçaments innecessaris durant els episodis més intensos i estar atents a noves actualitzacions del Meteocat.