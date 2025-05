Oficial: l'AEMET confirma els rumors i sorprèn molts amb el seu últim pronòstic

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ja té totes les mirades posades en els últims dies de maig. Gairebé en un obrir i tancar d'ulls, el cinquè mes de l'any ha transcorregut entre pluges, tempestes i els primers dies de sol intens. Ara, els meteoròlegs tracten de predir quin temps farà al país a partir d'aquest mateix dilluns.

En aquest sentit, els experts expliquen que la recta final de maig i l'inici de juny estaran marcats per temperatures més baixes. Això sí, aquesta situació afectarà especialment al nord de la península. Així mateix, hi haurà un augment de les precipitacions en diverses regions.

El pronòstic de l'AEMET per a les pròximes setmanes

En aquest sentit, del 19 al 25 de maig les temperatures se situaran per sota dels valors mitjans en àmplies zones del nord. Mentrestant, a la resta del país es mantindran dins del que s'espera per a aquesta època de l'any, encara que amb notables alts i baixos tèrmics.

El pas de fronts atlàntics provocarà un increment de les precipitacions, sobretot al nord del territori i en alguns punts de l'arxipèlag balear. Per contra, les pluges seran escasses en bona part del centre i sud peninsular, així com a les illes orientals de Canàries.

A partir del 26 de maig i fins a l'1 de juny, el pronòstic es torna més incert. Els models actuals apunten a un descens tèrmic al nord-oest, amb temperatures per sota de l'habitual. Paral·lelament, al sud-est s'anticipa un ambient més càlid del normal.

Pel que fa a les precipitacions, aquestes es concentrarien novament en el terç nord, superant els valors mitjans propis de l'estació. No obstant això, s'adverteix que aquestes dades podrien modificar-se en pròximes actualitzacions, atesa l'alta variabilitat atmosfèrica. Per últim, la setmana del 2 al 8 de juny, els primers indicis suggereixen que el sud-est mantindrà una tendència més càlida de l'habitual.

Els mapes encara podrien canviar

D'aquesta manera, es consolidarà una possible entrada d'aire més càlid en aquesta zona. Pel que fa a les precipitacions, la incertesa és elevada. Per la qual cosa no es pot oferir encara un panorama clar sobre la distribució i quantitat de pluges durant aquests dies.

Amb un escenari marcat per contrastos tèrmics i una atmosfera inestable, el final de la primavera exigirà prestar especial atenció a les actualitzacions meteorològiques en les pròximes setmanes. Ja que les condicions poden canviar amb rapidesa i d'un dia per l'altre. De fet, així ha vingut sent al llarg d'uns mesos plens d'imprevistos i de girs de timó.