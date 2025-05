Roberto Brasero tenia raó: l'AEMET ho confirma, sorpresa el cap de setmana a Espanya

Després de setmanes de temps inestable i temperatures fresques, aquest cap de setmana el canvi serà majúscul. Tal com va avisar fa ja diversos dies el meteoròleg Roberto Brasero, viurem un gir dràstic en les condicions meteorològiques. Això sí, l'expert ha reaparegut en les últimes hores per avisar que no ens confiem, perquè el canvi serà transitori.

Segons apunten totes les previsions, arribarà una notable pujada tèrmica que sorprendrà molts. Una cosa que la mateixa Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha vingut a confirmar en les seves xarxes socials. En definitiva, Espanya viurà un cap de setmana amb calor i predomini del sol en la major part del territori.

Aquest divendres tindrem les últimes tempestes destacables

De fet, aquest divendres s'espera que les pluges ja siguin escasses i de poca importància. Segons Roberto Brasero, "seran una anècdota més que les protagonistes, com sí que ha ocorregut fins ara". Com a molt, romandran alguns núvols al Cantàbric, amb pluges febles al País Basc i nord de Navarra.

També podria caure algun ruixat puntual als Pirineus i les serres de l'est. Però la veritat és que el sol començarà a imposar-se com a protagonista del cap de setmana. L'AEMET confirma aquest panorama amb un predomini de cels clars i sense pluges significatives durant divendres i dissabte.

Quant a les temperatures, divendres veurem un ascens generalitzat de les màximes, excepte a la Vall de l'Ebre a causa del vent. Les mínimes són lleugerament més baixes al nord-oest, però a la resta del país s'esperen augments lleugers. Els matins seguiran sent frescos, però les tardes començaran a ser molt més càlides.

Canvi radical de temps dissabte i diumenge

Dissabte, l'ascens tèrmic continuarà, encara que amb menys canvis al litoral mediterrani i a les illes Canàries. En aquestes regions fins i tot podrien baixar lleugerament les temperatures. No obstant això, la gran sorpresa arribarà diumenge, quan la calor s'intensificarà de manera notable.

L'AEMET preveu que a la Península i Balears les temperatures continuïn pujant. Mentrestant, a Canàries un front atlàntic provocarà pluges d'oest a est. A la tarda i nit de diumenge, s'esperen tempestes a les serres de l'interior, especialment intenses als Pirineus i al nord-oest peninsular.

No obstant això, les temperatures seran pròpies de l'estiu en moltes ciutats. Pontevedra amb 26º C, Ourense, Bilbao i Madrid rondaran els 28ºC, i Toledo, Ciudad Real, Lleida i Saragossa podrien arribar als 30ºC. Tampoc es descarta que a Granada, Còrdova o Sevilla arribin als 32ºC o 33ºC, avisa Roberto Brasero.

Aquesta calor estiuenca que fins ara no havíem tingut al maig marcarà un punt d'inflexió important. No obstant això, el meteoròleg d'Antena 3 avisa que serà un episodi passatger. Per a la pròxima setmana, les temperatures podrien tornar a baixar i la primavera continuarà el seu ritme erràtic amb possibles noves tempestes.