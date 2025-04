Torna la felicitat a Catalunya en forma de neu: avisen d'una nevada 'més generosa'

Catalunya gaudirà aquest dimarts d'una jornada primaveral, encara que la situació meteorològica canviarà a mesura que avanci el dia. S'espera l'arribada de nuvolositat durant la tarda, la qual cosa portarà ruixats a partir de la nit en algunes comarques. A més, també arriba un aire més fresc, la qual cosa ajudarà que les nevades tornin al Pirineu.

El canvi més significatiu es produirà dimecres, quan una nevada 'més generosa' afectarà moltes regions. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.500 metres, deixant acumulacions considerables en diferents estacions d'esquí. S'estima que els gruixos de neu oscil·laran entre els 10 i 15 centímetres en zones com La Molina, Masella i Vallter 2000.

Paral·lelament, en estacions com Port del Comte i Boí Taüll podrien assolir fins als 20 centímetres. Aquest episodi de precipitacions estarà acompanyat per un descens en les temperatures màximes. La combinació d'un flux d'aires generarà condicions propícies per a l'acumulació de neu a les cotes més elevades del Pirineu i el Prepirineu.

Una setmana primaveral a Catalunya

Els models meteorològics indiquen que el temps seguirà inestable al llarg de la setmana. Tot això amb nous episodis de pluges i nevades en zones de muntanya. Entre dimarts a la nit i dimecres, s'espera un front de precipitacions que reforçarà, sobretot, la presència de neu.

Aquest dinamisme meteorològic marca un canvi respecte a les jornades prèvies i suposa un respir per a les estacions d'esquí. I és que podran beneficiar-se d'aquestes nevades per millorar l'estat de les seves pistes de cara a les pròximes setmanes. Per la qual cosa els aficionats als esports d'hivern estan d'enhorabona i encara podran apurar una mica més la temporada.

Els experts recomanen precaució a causa de la possible acumulació de neu i la reducció de la visibilitat en moments de nevada intensa. A més, s'aconsella consultar els avisos meteorològics oficials i les actualitzacions de l'estat de les carreteres per evitar contratemps en els desplaçaments. El mateix passa amb les allaus, les quals començaran a ser la dinàmica habitual.

Més primavera, però també pluges i neu

En definitiva, Catalunya es prepara per a una setmana de temps variable. Tot això amb pluges, nevades i un fred que marcaran l'inici del mes d'abril amb un caràcter més hivernal al nord. Fins al moment, no es preveu que els episodis de precipitacions s'allarguin massa en el temps.

Sí que podrà seguir nevant al Pirineu al llarg del cap de setmana. Encara que lluny queden ja les llargues setmanes de març que han deixat uns nivells d'aigua històrics. La primavera ja està més que instal·lada i, a poc a poc, es va sentint amb més força.