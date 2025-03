La neu torna a Catalunya: els experts avisen que podrien caure fins a 20 centímetres

Encara que a molta gent li pot sonar a xinès, el cert és que el temps a Catalunya tornarà a canviar en poc temps. Després d'un inici de setmana amb temperatures altes i cels assolellats, el pas de les hores portarà un canvi de tendència. L'ambient més fresc i les nevades tornaran a moltes comarques catalanes, recordant-nos que la primavera és molt variable.

I és que, entre la nit de dimarts i durant el dimecres, es preveu l'arribada d'un nou temporal, que afectarà especialment el Pirineu. Una massa d'aire fred retrògrada portarà amb si un canvi de temps, amb un ambient ventós i humit. Això es traduirà en acumulacions de neu significatives, especialment al Pirineu Oriental.

És allà on s'esperen entre 15 i 20 centímetres en moltes àrees, amb una cota de neu al voltant dels 1.400 metres. Segons els experts, la jornada de dimarts es caracteritzarà per cels assolellats i temperatures temperades en comarques del nord. A més, tots els ulls estan posats en el que podria ocórrer en els següents dies, quan podríem tenir més sorpreses.

Dies de primavera, però també de pluja i neu

Sumar més neu al Pirineu és una gran notícia, i més si parlem de fins a 20 centímetres de neu fresca. Sens dubte, una enorme notícia per a tot el sector de l'esquí, que podrà allargar unes setmanes més la temporada. Sobretot després d'un hivern més aviat sec.

No obstant això, no només s'esperen nevades, sinó que seran moltes les comarques catalanes en què es necessitaran els paraigües. En aquest sentit, des del Meteocat preveuen que plogui especialment al nord-oest, així com en punts de l'interior.

A la costa tarragonina els cels estaran ennuvolats, encara que no s'espera que plogui massa. A la resta brillarà el sol, encara que amb la presència de bancs de núvols a estones. Les temperatures aniran variant al llarg de tota la setmana, amb matins i nits fresques.

El Pirineu allarga la temporada d'hivern

No hi ha dubte que l'estampa que es pot apreciar en el conjunt del Pirineu català és bella i única. Després de diverses setmanes amb nevades copioses, el resultat són unes muntanyes blanques amb molts centímetres de gruix. Un regal de la natura que, amb el pas de les setmanes, es traduirà en aigua i abundància.

El desglaç provocarà un augment dels nivells dels rius i els pantans, provocant uns registres encara més grans. Així que, els que tenen pressa perquè el bon temps s'instal·li i no se'n vagi, tranquils. Tot és per una bona raó.