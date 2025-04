Avís d'última hora del Meteocat per a les pròximes hores: 'A partir d'avui...'

La primera setmana del mes d'abril arriba carregada de sorpreses a Catalunya. Dilluns a la tarda, van ser moltes les comarques catalanes on es van registrar temperatures molt altes i el sol dominar el cel. Ara bé, el pronòstic per a les pròximes hores indica que tornarem a necessitar paraigües per sortir al carrer.

Així ho confirmen des del Meteocat, perquè els mapes de predicció avisen de l'arribada de núvols i ruixats en moltes regions. En aquest sentit, a partir de la matinada de dimecres, un episodi de precipitacions afectarà de manera generalitzada Catalunya. No es preveu un gran temporal, però les precipitacions sí que seran suficients per seguir sumant litres.

Les pluges arribaran especialment durant el matí, el migdia i les primeres hores de la tarda. Segons els models meteorològics, la situació estarà marcada per l'arribada d'una bossa d'aire fred en altura procedent de latituds nòrdiques, la qual serà arrossegada per les altes pressions. Aquest fenomen provocarà l'entrada de vents, tot plegat generant inestabilitat atmosfèrica propícia per a pluges i nevades en cotes elevades.

La neu també apareixerà al Pirineu català

Els acumulats de precipitació previstos pel model AROME mostren pluges generalitzades en gran part del territori català. Amb especial incidència al nord-est i les zones de muntanya. A més, s'espera que la cota de neu se situï sobre els 1.600 metres, la qual cosa podria deixar acumulacions d'entre deu i 15 centímetres.

D'aquesta manera, la primavera semblarà patir una pausa enmig d'uns dies que han alegrat a molts. El canvi horari també ha estat molt favorable, perquè ara les tardes són més llargues i amb més activitats a l'aire lliure. No es preveu que les pluges s'allarguin massa en el temps, encara que tampoc desapareixeran del tot.

De fet, alguns experts s'han atrevit a avançar que de cara al cap de setmana podria tornar la inestabilitat a Catalunya. Les nevades tornaran a cobrir les cotes més altes del Pirineu i la calor serà més moderada que en dies anteriors. Tot plegat, en el marc d'uns primers dies d'abril que, de moment, tindran poc de primaverals.

De moment, una jornada tranquil·la

Abans que arribin les pluges de dimecres, dimarts serà un dia tranquil a Catalunya. El temps continuarà estable i assolellat, encara que amb temperatures lleugerament més baixes que les registrades ahir. Les temperatures màximes assoliran els 18-20 graus en moltes zones, mentre que a Ponent podrien arribar fins als 25.

Així doncs, torna a confirmar-se aquella regla que en algunes comarques catalanes l'entretemps brilla per la seva absència. Lleida és un exemple, ja que passen de necessitar el polar a anar en màniga curta. Caldrà esperar una mica més per saber quina tendència seguirà un mes d'abril que, de moment, s'estrena per tot el que és alt.