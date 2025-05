'Torna a complicar-se': Roberto Brasero confirma els rumors i posa en alerta 7 zones

La jornada de dimecres va portar una mica de calma i sol després dels dies grisos i tempestuosos que ens han acompanyat. No obstant això, com ja havia advertit Roberto Brasero, aquesta tranquil·litat seria només temporal. Les tempestes i els xàfecs tornen amb força a gran part d'Espanya, i amb ells, un nou repunt de la inestabilitat atmosfèrica.

Segons el pronòstic del meteoròleg d'Antena 3, per a aquest dijous s'espera l'entrada d'aire fred en les capes altes de l'atmosfera. Una situació que propiciarà la formació de núvols d'evolució que donaran lloc a tempestes. A partir de migdia i especialment en les primeres hores de la tarda, els núvols aniran cobrint els cels en gairebé tota la península i a les Balears.

Alerten en aquestes 7 comunitats autònomes per fortes tempestes

Els núvols vindran acompanyats de precipitacions generalitzades. "Les tempestes més fortes i amb calamarsa", segons Roberto Brasero, s'esperen en fins a 7 comunitats, encara que la inestabilitat serà general.

Plourà amb més força a Galícia, Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat de Madrid i Castella i Lleó. En aquest sentit, les tempestes seran menys probables al sud-oest peninsular, al litoral cantàbric i a Canàries.

Quant a les temperatures, Roberto Brasero assenyala que es mantindran bastant similars a les dels dies anteriors. L'excepció la trobem a Andalusia, on s'espera un descens d'alguns graus.

A Bilbao s'assoliran els 20° C, mentre que a Sevilla arribaran als 22° C i a Múrcia als 26° C. Tot i la inestabilitat, explica Roberto Brasero, aquest matí ha estat una mica menys freda que les anteriors. Tota aquesta situació d'inestabilitat arriba pel pas d'embossaments d'aire fred.

Això sí, Roberto Brasero ha volgut deixar clar que res tenen a veure amb la DANA "del passat mes d'octubre". Les conseqüències d'aquests embossaments seran molt menys greus, encara que sí que deixaran pluges localment intenses. Els xàfecs i les tempestes seran localment forts, especialment al terç nord i Balears.

La inestabilitat es mantindrà en les següents jornades

De cara al divendres, les precipitacions i tempestes continuaran, encara que seran més probables al terç nord i Balears. A Canàries, la proximitat d'un front associat a la borrasca podria portar precipitacions moderades. Aquestes seran més probables a les illes muntanyoses, assenyala Roberto Brasero.

El dissabte es mantindrà la inestabilitat en àmplies zones del país. Es preveu que les pluges siguin generalitzades, excepte al sud d'Extremadura i l'oest d'Andalusia, on s'esperen cels més clars. No obstant això, les tempestes podrien ser fortes al nord-oest peninsular, els Pirineus i les muntanyes del centre.

Roberto Brasero també adverteix que el diumenge les tempestes podrien ser intenses a la meitat nord del país. Les més probabilitats afectaran punts de Navarra, Aragó, Catalunya i la serralada cantàbrica.