Gerro d'aigua freda per a moltes comarques catalanes aquest dijous: nova alerta

Aquest dimecres el temps a Catalunya està sent protagonitzat per la calma i temperatures força fresques. Les previsions del Meteocat indiquen que serà una jornada tranquil·la a la major part de les comarques catalanes. Ara bé, no ens podem confiar, perquè el panorama tornarà a canviar en qüestió d'hores.

En aquest sentit, els meteoròlegs avancen que Catalunya viurà un nou episodi d'inestabilitat generalitzada. Segons els mapes del temps, una línia d'inestabilitat provocarà pluges que poden arribar a ser intenses. Aquestes tindran especial incidència a l'interior, el Pirineu, el Prepirineu i les comarques del nord-est.

Els primers ruixats podrien aparèixer a mig matí pel sud del territori, avançant progressivament cap al nord i l'est. Encara que les precipitacions podrien assolir també zones de la costa, s'espera que ho facin de forma més feble i dispersa. Les pluges seran més intenses en àrees muntanyoses i de l'interior, on podrien anar acompanyades de tempestes puntuals.

Nous avisos per nevades al Pirineu

La cota de neu se situarà al voltant dels 2.300 metres, la qual cosa podria deixar alguns paisatges del Pirineu lleugerament tenyits de blanc. Durant la matinada de divendres, els ruixats podrien continuar mantenint l'ambient humit i inestable en diverses comarques. Divendres s'espera que la situació empitjori encara més.

Serà una jornada marcada per la inestabilitat, amb pluges més freqüents i repartides de forma general per tot el territori. Es recomana precaució a l'hora de circular per carretera. Sobretot en zones de muntanya, on la visibilitat podria veure's reduïda i els camins podrien estar relliscosos.

De cara al cap de setmana, la situació no millora massa. Dissabte persistirà la inestabilitat a la meitat nord de Catalunya, amb especial protagonisme del Pirineu i el Prepirineu. En aquestes zones, es preveuen més ruixats, encara que una mica menys intensos que els del dia anterior.

Un cap de setmana amb un temps molt similar

Diumenge, en canvi, serà la meitat oest la que rebrà el gruix de les precipitacions, sobretot durant la tarda. Les pluges podrien ser localment moderades, afectant comarques com el Segrià, la Noguera o el Pallars Jussà. Així doncs, s'aveïnen diversos dies passats per aigua a bona part de Catalunya.

Tot això amb una successió de fronts que mantindran el cel cobert i el paraigua a mà. Les autoritats recomanen seguir de prop l'evolució del temps i mantenir-se informats per evitar sorpreses. I paciència, que tot passarà.