Ningú no va fer cas de l'últim avís de Jorge Rey i falten poques hores: 'El dijous...'

La setmana va començar amb cels foscos, pluges persistents i un ambient més fresc de l'habitual per a aquestes dates. A pesar dels desitjos de molts per una treva, la inestabilitat atmosfèrica no té intenció de marxar-se. Així ho va avisar fa dies Jorge Rey, explicant que les tempestes seguiran presents i que fins i tot podrien intensificar-se en les pròximes hores.

I és que l'ambient és plenament primaveral, amb canvis bruscos de temperatures i precipitacions. Aquest dimecres tindrem una petita treva, però la situació no s'allargarà durant molts dies. Segons Jorge Rey, caldrà estar molt pendents de les precipitacions, que es reforçaran amb el pas de les hores.

Jorge Rey alerta del que passarà a partir del dijous

"Les temperatures aniran ascendint a finals de la setmana", ha assenyalat Jorge Rey. Tot això amb l'entrada d'una "nova borrasca que permeti vents de sud", ha avançat el jove. No obstant això, adverteix que aquest respir tèrmic podria durar poc.

"Segons tornem cap al 12 o 13 de maig, l'entrada de vents més de nord podrà ser una altra vegada una possibilitat", ha assenyalat. Si ocorre, tornarem a parlar de "més fred" i un ambient que recordarà més al mes de març que a maig. Mentrestant, la situació meteorològica es manté revolta.

Per a aquest dimecres, Jorge Rey preveu un nou episodi de tempestes, sobretot al Mediterrani. Conca, Albacete i, especialment, la Comunitat Valenciana estaran sota el focus de les precipitacions.

També s'esperen ruixats en algunes àrees de Catalunya, Múrcia i les Balears. A Canàries, la inestabilitat comença a notar-se, encara que per ara sense massa rellevància. De totes maneres, la situació estarà molt més calmada del que viurem de cara a demà.

Alerta al que ocorrerà el dijous en gran part d'Espanya

Segons Jorge Rey, serà el dijous quan arribi el moment més crític: "Les tempestes es reforcen i a més per tota Espanya". Aquest dia les precipitacions afectaran no només Galícia i Castella i Lleó, sinó també el Cantàbric, Navarra, Aragó i Catalunya. A l'est, les tempestes guanyaran intensitat a Balears, la Comunitat Valenciana i Múrcia.

Algunes regions, però, quedaran al marge. Castella-la Manxa, Extremadura i bona part d'Andalusia viuran un dijous una mica més tranquil. De totes maneres, a Sevilla i Huelva no es descarten tempestes actives i a Canàries es mantindrà la inestabilitat, encara que "poc important".

La inestabilitat s'allargarà uns quants dies més

El divendres de matinada encara hi haurà precipitacions residuals a Catalunya i Castella i Lleó. Però amb el pas de les hores, les tempestes s'aniran desplaçant cap al nord-oest peninsular. Així, afectaran principalment Galícia, Castella i Lleó i Astúries, encara que amb menor intensitat en zones de l'interior.

A més, persisteixen les gelades en zones altes del nord peninsular. "Se centren sobretot en zones muntanyoses de la serralada Cantàbrica, del sistema Ibèric o dels Pirineus sense molta importància", ha assenyalat Jorge Rey. Això sí, "caldrà tenir cura en aquestes zones pel tema d'hortes i camps, que en aquesta època és una mica delicada".