Gir de 180 graus amb els xàfecs a Catalunya: avui només plourà en aquestes comarques

Catalunya s'ha despertat aquest dimecres amb un ambient molt hivernal. En especial a les comarques del nord, on el fred ha estat el gran protagonista de les primeres hores del dia. En punts com la Pica d'Estats els termòmetres han marcat gairebé deu graus sota zero, mentre que a la Tosa d'Alp han tingut -5.

La mateixa tendència han seguit a Certascan i a Boí, també amb els termòmetres en negatiu. Sens dubte, un despertar que ha obligat els més matiners a sortir ben abrigats de casa. Aquest brusc descens de les temperatures ha deixat valors entre dos i quatre graus per sota de la mitjana d'aquesta època de l'any.

Malgrat aquest inici gèlid, el contrast tèrmic serà notable al llarg del dia. I és que en arribar al migdia s'esperen temperatures suaus i un ambient més propi de la primavera. Tot això amb màximes que oscil·laran entre els 18 i els 22 graus i amb un descens de les possibilitats de pluja.

El temps canviarà a mesura que avanci el dia

El matí es presenta amb bancs de boira en algunes zones, cels serens i la presència de núvols alts al sud del país. Al nord-est i a l'àrea del Pirineu, també s'observaran algunes nuvolositats, encara que sense precipitacions durant les primeres hores del dia. No obstant això, el temps canviarà a mesura que avanci la tarda.

Està previst que apareguin alguns ruixats de caràcter dispers i ocasional en zones del Pirineu, Prepirineu, nord-est de Catalunya i el massís dels Ports. A la resta del territori, l'ambient es mantindrà majoritàriament assolellat, encara que amb el cel lleugerament tapar pels núvols alts. Aquest dimecres serà, en línies generals, la jornada més estable de la setmana.

Un nou canvi de temps de cara al dijous

El dijous, en canvi, s'espera un nou episodi de pluges que afectarà bona part del país. Les precipitacions començaran pel sud durant el matí i s'aniran estenent progressivament cap a la resta del territori al llarg del dia. Mentrestant, avui es podrà aprofitar el respir meteorològic.

Això sí, els experts recomanen no confiar-se, ja que el matí continua sent fred, i encara que el sol domini, el paraigua podria ser útil. Així doncs, tot apunta que el temps oferirà avui una treva per als amants de la primavera. Una estació que s'està fent de pregar i que, de vegades, està semblant tardor.