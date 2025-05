Tempestes fortes i calamarsa: avís d'última hora per a aquestes comarques catalanes

La primavera a Catalunya segueix el seu curs i, de moment, totes les previsions indiquen que també la seva dinàmica. I és que els experts ja han avançat que aquest dimecres continuarà l'episodi d'inestabilitat atmosfèrica. A més, ho farà amb tempestes intenses, acompanyades de calamarsa i fortes ratxes de vent en molts punts del territori català.

En aquest sentit, els mapes de previsió mostren una activació de la convecció a partir del migdia, especialment a les comarques del Prepirineu, Pirineu, Lleida i parts de la Catalunya Central. Durant el matí, el sol dominarà el territori, però amb l'arribada del migdia s'espera un notable desenvolupament de núvols d'evolució. En aquesta ocasió, impulsades per una brisa marítima, la presència d'aire fred en altura i línies de convergència que afavoreixen els moviments de l'aire.

Aquests factors, combinats, creen un ambient molt propici per a la formació de ruixats forts i fins i tot tempestes severes. Es preveuen precipitacions intenses en curts períodes de temps, amb acumulacions que podrien superar els 20 mm per hora en alguns punts. A més, no es descarta la caiguda de calamarsa, especialment a Lleida, on els models marquen focus de gran intensitat.

El vent se sumarà a la festa d'inestabilitat

També hi haurà ratxes de vent sobtades i fortes associades a les tempestes, la qual cosa pot generar problemes puntuals en zones urbanes i agrícoles. De fet, alguns mapes mostren nuclis tempestuosos clarament definits sobre l'oest i centre de Catalunya. Alguns amb colors que indiquen intensitats elevades d'entre 10 i més de 30 mm/h, la qual cosa suggereix tempestes molt actives.

Les zones més afectades seran el Solsonès, Berguedà, Alt Urgell, Noguera, Segrià, Pla d'Urgell, el Bages i l'Anoia. Per demà dijous es preveu que la situació millori lleugerament, si bé encara persistiran alguns ruixats residuals. En qualsevol cas, l'activitat tempestuosa serà menys generalitzada i menys intensa que la d'avui.

Les tempestes poden desenvolupar-se de forma ràpida i amb una gran virulència en zones molt localitzades. D'aquí que els experts recomanin estar atents i evitar qualsevol risc. De totes maneres, sembla que els agricultors tornaran a ser els més afectats per una calamarsa que amenaça d'arrasar collites.