Molta atenció a aquestes 4 comarques de Catalunya avui: tempestes intenses i calamarsa

És dimarts i 13 i els més supersticiosos podrien relacionar-ho amb la nova jornada d'inestabilitat que esperem avui a Catalunya. I és que, segons els experts, aquesta tarda vindrà marcada per una nova tanda de pluges en moltes comarques. S'espera la formació de tempestes localment fortes, acompanyades de pluges intenses, ratxes de vent, aparell elèctric i fins i tot calamarsa.

Les zones que presenten més risc aquest dimarts a la tarda i fins a la matinada de dimecres són quatre comarques del nord-est de Catalunya. Concretament, el Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany. En aquestes àrees, la combinació d'una línia d'inestabilitat, l'entrada d'aire fred en altura i la marinada activa afavorirà el desenvolupament de tempestes molt actives.

El mapa meteorològic consultat mostra acumulacions destacades de precipitació que podrien superar els 30 o fins i tot 50 mm en algunes zones. Les tonalitats verdes i grogues intenses a les comarques citades indiquen la possibilitat d'episodis de tempestuosos intensos. També s'observen nuclis actius al sud de Catalunya, encara que de forma una mica més dispersa.

La inestabilitat arriba de forma més intensa a la tarda

Durant el matí de dimarts es preveu un ambient més estable, amb presència del sol en moltes zones, però no ha de portar a engany. I és que la situació canviarà ràpidament amb l'arribada de la tarda. Les tempestes afectaran, a més de les comarques destacades, altres zones de muntanya i les seves proximitats.

De cara a dimecres, els models mantenen una dinàmica similar, amb estabilitat relativa durant les primeres hores del dia i noves tempestes vespertines. En aquesta ocasió, podrien repetir-se en àrees de l'interior i nord-est. La temperatura màxima pujarà lleugerament, afavorint encara més el desenvolupament de nuclis tempestuosos.

Cal seguir de prop l'evolució de les tempestes

Per tot això, es recomana precaució a les zones afectades, especialment en desplaçaments per carretera, activitats a l'aire lliure i zones de muntanya. Les pluges intenses poden provocar acumulacions ràpides d'aigua i la possible caiguda de calamarsa pot danyar cultius o infraestructures. Protecció Civil i el Meteocat podrien emetre avisos en les pròximes hores si la situació evoluciona cap a escenaris més extrems.