Eloi Cordomí parla clar: en aquestes 4 zones de Catalunya plourà amb ganes avui

Catalunya viurà un dimecres marcat per una dinàmica atmosfèrica molt semblant a la d'ahir. La jornada ha arrencat amb un ambient assolellat en moltes comarques, però s'espera que la situació canviï a partir del migdia. Segons ha explicat el meteoròleg Eloi Cordomí, la inestabilitat tornarà a ser la protagonista, amb precipitacions i tempestes intenses.

Els mapes assenyalen que les zones més afectades per les precipitacions seran els Pirineus, la Catalunya Central, l'interior de Tarragona i la zona de Ponent. Durant el matí, el cel s'ha mostrat majoritàriament serè o amb alguns intervals de núvols alts. Aquesta calma matinal, però, no ha de portar a engany.

Eloi Cordomí confirma les precipitacions

I és que encara que Eloi Cordomí assegura que les previsions presenten divergències, coincideixen que les precipitacions es concentraran a les comarques de l'interior a partir del migdia. Les zones més afectades per aquests fenòmens seran, en primer lloc, els Pirineus, on els acumulats podrien superar fàcilment els 40 mm en 24 hores. De fet, el mapa indica valors per sobre dels 50 mm en alguns punts de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça o el Pallars Sobirà.

També s'esperen ruixats significatius a l'interior de la província de Lleida, especialment en comarques com el Segrià o Les Garrigues. La Catalunya Central, amb nuclis com el Bages o el Berguedà, viurà un panorama molt similar. Tot això amb l'aparició de tempestes a partir del migdia que podrien anar acompanyades d'aparell elèctric i fins i tot calamarsa en casos puntuals.

Un lleu descens de les temperatures

Finalment, a l'interior de Tarragona, zones com la Conca de Barberà o el Priorat, també es preveuen precipitacions destacables a última hora. Pel que fa a temperatures, les màximes es mantindran sense grans canvis o fins i tot baixin lleugerament en comparació amb la jornada anterior. En aquesta ocasió, a causa dels núvols i l'arribada d'aire més fresc en altura.

Per tot això, Eloi Cordomí ha insistit en la necessitat de seguir l'evolució meteorològica, ja que el caràcter de les tempestes fa difícil preveure amb exactitud els punts més afectats. Amb tot, ha estat clar i s'ha atrevit a anunciar una nova jornada humida a la regió. Sens dubte, una primavera passada per aigua sembla preveure un estiu tranquil i amb moltes reserves de felicitat.