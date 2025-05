'Divendres...': Roberto Brasero ja avisa del que passarà en les pròximes hores

Les tempestes han estat protagonistes en els últims dies en gran part d'Espanya. Com un patró ja familiar, les tardes han portat amb si forts ruixats en moltes comunitats, especialment en zones de l'interior. En no poques ocasions, aquestes tempestes han anat acompanyades d'aparell elèctric i calamarsa, deixant imatges típiques de la primavera.

Segons Roberto Brasero, aquest dimecres tornarem a veure un escenari similar, encara que amb algunes novetats. I és que el temps començarà a canviar gradualment en les pròximes hores. De moment, continuarem amb un temps alterat, però ja es veu la llum al final del túnel, assegura el meteoròleg d'Antena 3.

Un dimecres passat per aigua en moltes comunitats

Per a aquest dimecres, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) manté avisos per tempestes en pràcticament tota Espanya. L'única excepció la trobem a Canàries, Extremadura, Galícia i la ciutat autònoma de Ceuta. A la resta del país, s'espera que les precipitacions s'intensifiquin durant la tarda, quan les tempestes podrien assolir la majoria del territori.

"Les tempestes més fortes, acompanyades de ratxes intenses de vent i de calamarsa" afectaran gran part de la península. S'esperen en zones de Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Comunitat de Madrid, interior de Múrcia i Comunitat Valenciana. També a l'est d'Andalusia, la Serralada Cantàbrica i els Pirineus, a més de Melilla i Balears, ha advertit Roberto Brasero.

Encara que les temperatures pujaran lleugerament tant a primera hora com a la tarda, no es notarà massa aquest ascens tèrmic. La sensació seguirà sent més aviat temperada. Una cosa que es notarà sobretot allà on els núvols i les tempestes es mantinguin actives durant bona part del dia.

Una clara millora del temps a partir d'aquest dijous

El dijous seguirà portant ruixats i algunes tempestes, però segons Roberto Brasero, "en principi no seran tantes ni tan fortes". Sí que podrien aparèixer nuclis tempestuosos a Balears, l'interior del sud-est peninsular i àrees de muntanya. En aquests tres punts encara podrien registrar-se precipitacions d'una certa intensitat, però en general s'imposarà la calma.

Ja de cara al divendres, el canvi de tendència serà molt notable. "Els cels s'haurien d'anar aclarint, excepte al Cantàbric, on romandrà ennuvolat amb algunes pluges febles", assegura Roberto Brasero. A més, encara podria descarregar algun ruixat en zones de muntanya, "però ja hauria de ser feble", ha insistit.

El veritable gir de 180 graus en la situació atmosfèrica arribarà durant el cap de setmana, quan les altes pressions dominaran el panorama meteorològic. El dissabte podria començar amb boires i núvols baixos al nord, però s'anirà aclarint i les temperatures començaran a pujar. A la tarda, podrien créixer alguns núvols d'evolució, amb ruixats molt localitzats en zones de muntanya, però en general poca cosa.