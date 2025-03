Oficial: Eloi Cordomí confirma la millor notícia sobre la neu a Catalunya aquests dies

Són molts els que volen que la primavera es comenci a notar. El cert és que l'estrena d'aquesta nova estació en el calendari ha passat bastant desapercebuda. Eloi Cordomí, conegut meteoròleg de TV3, ha avançat que aquesta situació es mantindrà en les pròximes hores.

I és que seguirà plovent i nevant en molts punts de la regió, això sí, amb menys intensitat que en dies anteriors. En aquest sentit, Eloi Cordomí ha assenyalat que les primeres precipitacions arribaran a la tarda. Això sí, la zona nord-est del país serà la més afectada i la que seguirà arrossegant un temps més propi d'hivern.

També plourà en alguns punts de Barcelona, l'interior i el Pirineu. Ara bé, si hi ha alguna cosa que molts esperen és la neu. Aquest ha estat un hivern ben generós amb les nevades, sobretot en la recta final, però encara queden alguns capítols més.

Més pluja i neu en alguns punts de Catalunya

El matí s'ha despertat amb núvols i alguns ruixats tímids al nord-est. Però serà a partir de la tarda quan les precipitacions agafin més intensitat. En aquest sentit, Eloi Cordomí avança que "a la tarda els ruixats seran freqüents, sobretot a les comarques de Girona".

Així mateix, l'expert assegura que també plourà a Barcelona i els Pirineus. De fet, podria caure alguna calamarsa, per la qual cosa cal prendre especial precaució. Pel que fa a la neu, es preveu que es mantingui el mantell blanc a partir dels 1.600 metres d'altitud.

Una cota de neu més alta que fa uns dies, però tampoc del tot elevada com perquè les nevades siguin poques. Amb aquest anunci, els amants de l'esquí i les estacions del Pirineu podran seguir amb la temporada. Tot això tenint en compte que, de forma inevitable, tot està arribant a la seva fi.

L'estabilitat va tocant a la seva fi

L'última setmana de març arriba amb una mica de tot. El temps farà un significatiu canvi de rumb que es deixarà notar en tota la regió. Ara bé, l'arribada del bon temps serà progressiva i no serà tan fàcil desfer-se de l'abric.

De moment, els paraigües seguiran sent necessaris a diverses comarques de Catalunya. Sens dubte, una gran notícia per a uns pantans que mostren uns nivells com feia mesos que no succeïa. Així doncs, els que prefereixen esgotar el temps d'hivern, humit i fred, encara tenen un marge fins que esclati del tot la primavera.