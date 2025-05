Sorpresa de l'AEMET: en aquestes comunitats podrien passar molta calor aquest estiu

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha compartit la seva predicció estacional per al trimestre maig-juny-juliol de 2025. I el més cridaner de tot té a veure amb les temperatures, una cosa que sol generar molt interès entre els ciutadans. L'estiu és sinònim de vacances, per la qual cosa molts ciutadans estan desitjant saber com es portarà el temps en els seus dies de descans.

Segons l'AEMET, esperem un estiu calorós en gran part d'Espanya, amb una clara tendència cap a temperatures per sobre del normal. Segons els mapes, les regions més afectades per aquest augment tèrmic seran el nord peninsular, l'est, així com ambdós arxipèlags. En aquestes zones, la probabilitat que es registrin temperatures més càlides del normal és del 70%, enfront d'un 10% de possibilitats que sigui fred.

En canvi, l'oest peninsular i part del centre presenten una probabilitat una mica més equilibrada. Amb un 50% de possibilitats que el trimestre sigui càlid, però també amb un 30% que sigui normal i un 20% que resulti més fresc. Això suggereix que, encara que la calor predominarà, no afectarà amb la mateixa intensitat a tot el país.

L'AEMET no té clar si serà un estiu plujós

Respecte a les precipitacions, el panorama és molt més incert. L'AEMET assenyala que no hi ha un patró clar: les probabilitats que el trimestre sigui més sec, normal o més humit són iguals a Espanya. Aquest empat impedeix avançar si l'estació serà més seca o plujosa, cosa que afegeix incertesa en un moment crític per a sectors com l'agricultura.

Aquesta predicció s'emmarca en un context d'escalfament global que, any rere any, està deixant veure els seus efectes en els patrons climàtics del país. Si bé aquestes previsions no equivalen a una onada de calor assegurada, sí que apunten a un trimestre amb temperatures persistentment elevades. Una cosa que podria tenir conseqüències tant en la salut com en el consum energètic.

Caldrà seguir molt de prop els pronòstics

Per tant, amb l'estiu a la volta de la cantonada, la recomanació dels experts és clara. Preparar-se per a un període càlid, especialment a les zones on la probabilitat d'altes temperatures és més elevada. I tenir el banyador a punt, ja que el mar o la piscina poden convertir-se en el millor dels aliats.