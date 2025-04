Ningú no ho esperava i l'AEMET ho confirma: gerro d'aigua freda per al mes de maig

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) torna a sorprendre molts amb la seva previsió del temps a llarg termini. Aquesta pròxima setmana iniciem un mes de maig que, per a molts, és la porta d'entrada a l'estiu. No obstant això, encara que els últims dies d'abril arrencaran amb temperatures força suaus, la situació anirà canviant.

Segons els meteoròlegs, la segona meitat de la setmana apunta a una evolució incerta. De fet, els experts avisen que podria traduir-se en un canvi brusc del panorama meteorològic. Entre dilluns 28 d'abril i diumenge 4 de maig, s'espera un ascens tèrmic generalitzat, amb valors superiors a la mitjana.

El temps serà majoritàriament sec, encara que la calma podria ser efímera. Una borrasca amenaça d'alterar l'estabilitat a mesura que avanci la setmana, encara que la seva trajectòria definitiva està per determinar.

Això genera incertesa sobre quines zones rebran més precipitacions i com evolucionaran les temperatures en els primers dies del mes. En contrast, a les Canàries es viurà una situació diferent.

L'AEMET avança la previsió de temperatures per a maig

I és que les temperatures estaran per sota de la mitjana i no es preveuen precipitacions, consolidant així un patró més estable a l'arxipèlag. Ja en la setmana del 5 a l'11 de maig, els models apunten a una normalització tèrmica a la majoria del territori. No obstant això, en àrees com el litoral mediterrani i Balears podrien mantenir-se les temperatures per sobre de la mitjana.

Paral·lelament, al sud-oest peninsular s'espera una lleugera anomalia negativa. El més destacable serà el possible augment de les precipitacions al nord i oest del país. Encara que l'AEMET adverteix que la incertesa en aquest pronòstic continua sent elevada.

La tendència per a la setmana del 12 al 18 de maig manté una tònica similar: temperatures dins de la mitjana per a aquestes dates. No obstant això, amb una lleugera inclinació cap a valors més alts al Mediterrani i Balears. L'oest peninsular podria tornar a registrar pluges més abundants del normal.

La recomanació de seguir les actualitzacions dels mapes

Amb tot, des de l'AEMET assenyalen que les prediccions a mitjà i llarg termini estan subjectes a canvis notables en les actualitzacions. En definitiva, maig no arribarà amb el temps assolellat i sec que molts esperaven. Si bé els primers dies oferiran una treva, tot apunta que la segona meitat del mes podria portar un "gerro d'aigua freda" en sentit literal.