Tornem les tempestes: Mitja Catalunya en alerta després del nou avís dels meteoròlegs

Aquells que esperaven un Pont de Maig tranquil s'han emportat o s'emportaran un gerro d'aigua freda. La previsió meteorològica a Catalunya apunta a l'arribada de ruixats i tempestes en moltes comarques. Els experts avisen que, encara que no plogui de manera continuada, les precipitacions podrien arribar a ser intenses en molts punts.

Així, Catalunya es prepara per a un nou episodi d'inestabilitat atmosfèrica que afectarà especialment la meitat nord del territori. Segons les previsions, s'esperen precipitacions generalitzades que començaran aquest divendres i persistiran fins diumenge. La jornada d'avui, això sí, es presentarà amb un cel majoritàriament cobert i precipitacions que avançaran de sud a nord.

Encara que en general es preveu que siguin de caràcter feble, les zones del nord-oest de Catalunya, especialment el Pirineu i Prepirineu. Allà podrien rebre acumulacions més significatives. A més, les pluges vindran acompanyades de fang, un fenomen provocat per la presència de pols en suspensió a l'atmosfera.

Un cap de setmana de pluges disperses per Catalunya

Aquest episodi de precipitacions es produeix per l'arribada d'una línia d'inestabilitat càlida que es desplaça des del sud-oest de la península. L'aproximació d'una baixa pressió cap al nord-oest peninsular està generant les condicions propícies per a aquest canvi de temps. Dissabte no s'espera una millora significativa.

Les pluges continuaran afectant principalment la meitat nord del territori, de nou amb especial incidència a les àrees del Pirineu. Tot i que les precipitacions podrien ser una mica més intermitents que el dia anterior, l'ambient seguirà inestable i el cel romandrà ennuvolat. Els models meteorològics, en particular el GFS12Z, mostren una acumulació considerable de pluja en diverses regions de la península durant el pont.

Dijous ja es van registrar precipitacions, mentre que divendres les pluges afectaran el sud-oest de la península i Catalunya. Per diumenge, encara que es preveu una lleugera millora, no es descarten nous ruixats, sobretot en àrees del Pirineu. Protecció Civil i els serveis meteorològics recomanen extremar les precaucions, especialment en zones de muntanya i en desplaçaments per carretera.

Així mateix, es recomana consultar les actualitzacions del temps i evitar activitats a l'aire lliure en les hores de major risc. Amb aquest panorama, el pont de maig es presenta passat per aigua per a bona part del territori. I és que, encara que molts no ho volguessin, l'alerta per fenòmens meteorològics adversos es mantindrà activa almenys fins diumenge.