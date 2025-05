'Arribarem per primera vegada...': Francesc Mauri sorprèn molts amb les seves paraules

Aquest llarg pont, que molta gent aprofitarà per a desconnectar, ve marcat per un temps molt canviant i incertesa. Tot i que dijous va brillar el sol, el panorama és molt més inestable aquest divendres, amb pluges en diferents punts del territori català. No obstant això, el meteoròleg Francesc Mauri ha fet un anunci que ha sorprès la majoria.

I és que l'expert assegura que, malgrat el panorama plujós, en alguns punts "arribarem per primera vegada aquest 2025 als 30 graus". De moment, la jornada ha arrencat amb cels molt tapats i pluges en molts punts de Catalunya. Especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona.

A mesura que avanci el dia, les precipitacions s'aniran estenent cap a altres zones, encara que seguiran sent, en general, poc intenses. De forma puntual podrien assolir una intensitat moderada, però no s'espera l'aparició de tempestes amb calamarsa ni fenòmens extrems. El cap de setmana, tant dissabte com diumenge, manté un alt grau d'incertesa pel que fa a la previsió.

Francesc Mauri recorda la inestabilitat de la primavera

En aquesta època de l'any, expliquen els experts, els models meteorològics tenen més dificultat per afinar els detalls a causa de la nuvolositat variable i la irregularitat de les masses d'aire. Amb tot, es preveu que hi hagi ruixats intermitents i irregulars, al nord-est de Catalunya, tant en hores matinals com a la tarda. Els ruixats de fang també podrien arribar a causa de la possible intrusió de pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica.

Malgrat el cel inestable i les precipitacions ocasionals, les temperatures experimentaran una clara pujada. De fet, tal com ha avançat Francesc Mauri, assolint per primera vegada aquest any la simbòlica xifra de 30 graus en alguns punts de l'interior. Donada la variabilitat del temps, el consell principal dels serveis meteorològics és clar: consultar freqüentment les actualitzacions durant el cap de setmana.

Unes condicions meteorològiques molt canviants a Catalunya

Això permetrà ajustar plans a l'aire lliure i activitats familiars segons evolucioni la situació. Així doncs, s'acosta un cap de setmana llarg amb condicions meteorològiques molt canviants. Una barreja de calor incipient, cels ennuvolats i possibles pluges recordaran l'imprevisible del clima primaveral a Catalunya.