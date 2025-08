Sorpresa a Espanya: confirmen el que arriba després de l’estiu i no són bones notícies

Amb l'arribada d'agost, molts espanyols ja tenen la vista posada en el final de l'estiu. I les previsions del temps que acaba de publicar l'AEMET no porten precisament bones notícies.

És habitual: a mesura que s'acosta el final de l'estiu, creix l'interès per saber què ens espera al setembre i a l'octubre. I la veritat és que els models apunten en una direcció clara. Tot i que encara hi pot haver canvis en les tendències, els pròxims mesos estaran marcats per un clima més càlid i sec de l'habitual.

La calor seguirà: així serà el temps a Espanya aquesta tardor

La predicció estacional de l'AEMET per al trimestre que engloba agost, setembre i octubre assenyala una probabilitat molt alta que les temperatures es mantinguin per sobre del normal. A gairebé tot Espanya, la probabilitat d'un trimestre més càlid de l'habitual se situa entre el 60% i el 70%. Una previsió que reforça la sensació que la calor no marxarà tan de pressa com alguns voldrien.

Pel que fa a les pluges, els pronòstics no són gaire més encoratjadors. L'AEMET indica un 50% de probabilitat que el trimestre sigui més sec del normal en zones com el sud de Galícia, l'oest i el centre de la Península, així com a l'arxipèlag canari. A la resta del país, no hi ha una tendència clara, però tampoc s'espera una tardor plujosa.

Aquestes dades confirmen una dinàmica que ja s'ha repetit els últims anys. Les tardors s'han tornat més càlides i seques, cosa que complica la recuperació hídrica després dels estius intensos. Encara és aviat per parlar de certeses, però la línia general de la predicció va en aquesta direcció.

Calor i poques pluges durant l'agost

A curt termini, la setmana vinent podria portar un petit respir. L'AEMET preveu temperatures pròpies de l'època o fins i tot lleugerament per sota en àrees de l'est peninsular i Balears. A més, no es descarten algunes precipitacions febles en regions de l'oest i sud de la Península.

Tot i això, de cara a la setmana següent, de l'11 al 17 d'agost, les previsions són menys optimistes. S'espera que la calor s'intensifiqui a bona part de la Península. Pel que fa a les pluges, la incertesa és més gran, tot i que tot apunta que seran escasses o inexistents a la majoria del país.

Aquestes oscil·lacions setmanals són habituals a l'estiu, però el patró general sembla clar: la calor persistirà i les pluges seguiran sense arribar de manera regular. I això, amb la vista posada al setembre i a l'octubre, pot convertir-se en un problema acumulatiu si no es reverteixen les tendències.