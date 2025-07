'Gairebé garantit': mitja Espanya rep un gerro d'aigua freda dels meteoròlegs

Aquests dies, bona part d'Espanya està gaudint d'un temps inusualment suau per les dates en què ens trobem. Les màximes s'han contingut, les mínimes nocturnes conviden a dormir sense dificultat i moltes llars han donat un respir al ventilador. Una situació molt atípica, però que molts aprofiten per oblidar una mica els tòrrids dies que vam passar especialment al juny.

Ara bé, hi ha algunes regions en què les altes temperatures han persistit també aquests últims dies. Parlem del sud i sud-oest del país, on les màximes s'han acostat molt als 40 graus propis de la canícula. En aquest sentit, no està de més recordar que estem en ple estiu, i el que toca és que la calor acabi per imposar-se.

La calor torna a partir d'aquest dia amb més força que mai

I això és exactament el que adverteixen els meteoròlegs. Les previsions indiquen que, a partir de la setmana vinent, les temperatures tornaran a pujar amb força. Una dorsal subtropical —estructura atmosfèrica associada a estabilitat, cels serens i calor intensa— s'instal·larà sobre la península a partir de diumenge 3 d'agost.

Segons els models actuals, aquesta dorsal serà "molt robusta", cosa que significa que assolirà nivells molt alts a l'atmosfera. Aquesta situació sol traduir-se en temperatures molt elevades a superfície. En definitiva, tornaran les jornades tòrrides que conviden a quedar-se a casa i les nits en què costa aclucar l'ull.

Sol i calor garantits a tot el país

Aquest canvi en el patró atmosfèric afectarà especialment el nord del país. Segons fonts meteorològiques, "el temps assolellat i càlid està gairebé garantit durant uns dies també per l'extrem nord peninsular". A diferència del sud, allà és una mica menys comú, ja que les borrasques solen fer de les seves al Cantàbric.

Així doncs, qui estigui planejant unes vacances a les platges del nord pot rebre aquesta notícia amb entusiasme. Hi haurà sol, calor i bon ambient per al bany. Tanmateix, a la resta del país el retorn de la calor no serà tan ben rebut.

En àmplies zones de l'interior i sud peninsular, l'ascens tèrmic serà notable, i fins i tot podria derivar en una nova onada de calor. Tot plegat, és clar, si es compleixen les previsions més extremes. La calor ha donat una treva en àmplies àrees del país, però tornarà amb força la setmana vinent.

Encara queden diversos dies, la tendència és clara: l'atmosfera s'estabilitzarà, la dorsal dominarà i la calor tornarà a ser protagonista. Les temperatures podrien assolir valors molt elevats, especialment al vall del Guadalquivir, la Meseta Sud i zones del centre peninsular. La recomanació, com sempre en aquests casos, és estar atents a les actualitzacions de la previsió, ja que la previsió podria variar.