És oficial: l'AEMET confirma el que passarà aquesta mateixa setmana i sorprèn molts

Tot i que el calendari continua marcant estiu, el temps no sembla estar del tot d'acord. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha confirmat en el seu darrer informe setmanal una anomalia tèrmica que afectarà bona part del país. I és que, tot i estar en plena canícula, els termòmetres no reflecteixen gens aquesta situació.

Segons l'AEMET, a partir d'avui les temperatures estaran per sota del normal en molts punts d'Espanya. Una cosa que serà especialment destacable a les comunitats de l'est peninsular i a les Balears. La predicció ha sorprès molts, ja que en aquesta època el que sol passar és que hi hagi un repunt de la calor.

Tanmateix, els models apunten a un escenari més inestable i fresc a l'àrea mediterrània. Mentrestant, a l'extrem occidental de la península sí que tindran valors tèrmics més elevats del normal.

SENSE pluges molt destacables, però amb força menys calor

Pel que fa a les precipitacions, durant la setmana del 28 de juliol al 3 d'agost no parlarem de grans precipitacions. De fet, els mapes mostren una clara escassetat de pluges al sud de la península. No obstant això, podem tenir pluges relativament abundants al litoral cantàbric oriental, zones de l'arc mediterrani.

També a les illes Balears i fins i tot al nord-est de Canàries. Són àrees on, en aquesta època de l'any, les pluges solen ser mínimes, per la qual cosa aquestes anomalies suposen una excepció destacable.

El panorama previst per a la setmana del 4 al 10 d'agost incrementa el nivell d'incertesa. S'espera que les temperatures es mantinguin en valors normals o lleugerament inferiors a l'est peninsular i a les illes Balears.

Ara bé, no es descarten variacions significatives a mesura que ens acostem a la data. Les pluges, en canvi, podrien afectar de manera puntual l'oest i el sud de la península, tot i que els models encara mostren certa disparitat. Cal destacar que, segons els mapes analitzats, Galícia i la cornisa cantàbrica continuarien amb una lleugera tendència humida.

La calor podria tornar a mitjans d'agost

Per a la setmana de l'11 al 17 d'agost, els models sí que coincideixen en una anomalia càlida més pronunciada. Aquesta podria ser més pronunciada a l'interior peninsular, el sud i bona part del Mediterrani occidental. Les temperatures se situarien per sobre de la mitjana climatològica.

No és possible dir si parlem d'una possible onada de calor, però sí de valors superiors als actuals. Tanmateix, les precipitacions continuarien sent escasses a la majoria del territori nacional, consolidant el patró sec.