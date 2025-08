'Onades de calor més intenses': Mario Picazo llança l'avís més temut per a Catalunya

Cada estiu que passa, llevat d'algunes excepcions, la calor es torna més present a Catalunya. Les temperatures pugen, les nits es fan més difícils de suportar i la sensació de xafogor sembla no tenir fi. El que abans es considerava excepcional, avui es converteix en rutina.

En aquest context, les grans ciutats afronten una amenaça silenciosa, i així ho ha comunicat el meteoròleg Mario Picazo a eltiempo.es. Són els anomenats fenòmens d’“illa de calor”, on els materials urbans retenen la temperatura durant més temps. Això converteix entorns com Barcelona en autèntics focus de calor persistent.

Barcelona, en el punt de mira dels meteoròlegs

En els darrers dies, Mario Picazo ha compartit un avís dur per a la capital catalana. Segons un estudi liderat per Sergi Ventura, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), els estius seran cada cop més calorosos. En les pròximes dècades les onades de calor es tornaran molt recurrents i, en llocs com Barcelona, això podria tenir conseqüències molt serioses.

L’equip científic va utilitzar simulacions avançades per comparar la situació en el passat (1991–2020) amb projeccions per als períodes 2041–2070 i 2071–2100. Les dades revelen que l’augment tèrmic no serà homogeni, però sí molt marcat en àrees urbanes denses. De fet, les prediccions més pessimistes parlen de pics de fins a 6 °C més que en l’actualitat.

En paraules del mateix Picazo, “les grans urbs s’estan convertint en autèntiques olles de pressió durant l’estiu”. Barcelona, amb una població de milions de persones, podria veure com les nits no baixen dels 32 °C a la costa. Les màximes podrien superar fàcilment els 45 °C en zones interiors.

Una ciutat atrapada entre el ciment i la calor

Un dels aspectes més alarmants de l’estudi és la combinació de calor diürna i nits tropicals. Aquesta barreja afecta directament la salut pública, i ja s’ha vist reflectida en onades de calor recents, on la mortalitat a l’àrea metropolitana va pujar fins a un 27 %.

El problema s’agreuja per la manca de ventilació natural a la ciutat. L’asfalt, el formigó i altres materials urbans absorbeixen més calor del normal, la qual cosa incrementa la temperatura ambient.

A això s’hi suma una humitat relativa més baixa, fins a un 6% menys en els dies més calorosos. En zones com el Garraf, aquesta caiguda podria arribar al 16%, a causa de l’alteració de les brises marines, cada cop menys freqüents i efectives. Els models emprats mostren un futur especialment preocupant.

En aquest sentit, assenyala Mario Picazo, és més necessària que mai una bona planificació urbana a Barcelona. En cas contrari, ciutats com Barcelona quedaran atrapades en un cicle de calor cada cop més intensa. I si el mes de juny ja ens va semblar un autèntic forn, que aquesta situació s’allargui durant setmanes senceres és una possibilitat molt real