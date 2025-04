Sorpresa a Catalunya: molt males notícies sobre el temps de maig a moltes comarques

El mes de maig, que se sol associar a un temps revoltat, arribarà aquest any amb una previsió meteorològica poc alentidora per a Catalunya. Almenys per als primers dies, que tot indica que seguiran el rastre d'un abril inestable. Les previsions de Meteored són cada vegada més clares i les apostes dels experts, també.

Segons els meteoròlegs, Catalunya viurà un mes marcat per la inestabilitat, amb ruixats freqüents i tempestes que afectaran bona part del territori. Durant els primers dies del mes, les temperatures podrien ser una mica més elevades de l'habitual. Tot això amb anomalies tèrmiques positives d'entre un i tres graus al terç nord peninsular.

El que inclou també algunes zones catalanes. No obstant això, aquest breu episodi de calor primaveral no es mantindrà per molt de temps. Entre el 5 i l'11 de maig, s'espera un canvi significatiu amb un descens de les temperatures i una major presència de tempestes.

Les pluges mantindran el temps inestable a Catalunya

Catalunya no serà l'excepció. Encara que no s'esperen episodis tan extrems com els registrats al març, els meteoròlegs adverteixen de la naturalesa convectiva d'aquestes pluges. Les quals, es manifestaran en forma de ruixats i tempestes irregulars, amb intensitats variables i difícils de predir.

Aquestes precipitacions, típiques de l'època primaveral, solen concentrar-se en curts períodes de temps i poden tenir un fort impacte local. La incertesa domina la segona meitat del mes. Les actuals projeccions no mostren una millora clara ni una tendència estable, la qual cosa reforça la idea que la inestabilitat podria prolongar-se durant bona part de maig.

Un escenari propens a la inestabilitat atmosfèrica

Encara que no es preveuen anomalies humides significatives, els models continuen mostrant un escenari propens a la inestabilitat atmosfèrica. A més, hi ha possibilitats que es formin bloquejos anticiclònics en latituds altes, una situació que podria afavorir l'entrada de masses d'aire fred. Aquesta configuració ja s'ha repetit en diverses ocasions durant la primavera i, si es repeteix, reforçaria encara més les condicions d'inestabilitat.

En definitiva, maig podria ser un mes molt més plujós i tempestuós de l'habitual a Catalunya. Complicant els plans a l'aire lliure i afectant especialment les comarques de l'interior i el Pirineu. La prudència serà clau a l'hora d'organitzar activitats, ja que l'atmosfera continuarà sent imprevisible.