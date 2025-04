Oficial: Sorpresa dels meteoròlegs amb el temps de la setmana que ve a Catalunya

Són molts els que esperen larribada del mes de maig, ansiats per un temps més estable i càlid a Catalunya. Després d'unes setmanes de març molt plujoses, aquest mes d'abril tampoc ha millorat la situació. Han seguit les pluges, la inestabilitat i no ha acabat d'arrencar el temps primaveral.

Ara, amb totes les mirades posades en el cinquè mes de l'any, sembla que els mapes no porten bones notícies. Almenys així es desprèn de les primeres previsions dels experts. I és que els últims models meteorològics han donat un gir inesperat en les previsions per a la pròxima setmana a Catalunya.

En aquest sentit, s'esperen precipitacions a partir dels primers dies de maig, la qual cosa podria traduir-se en pluges més abundants de l'habitual per a aquesta època de l'any. La previsió per al 28 d'abril al 5 de maig, mostra clarament una zona d'anomalia positiva sobre bona part de Catalunya. Aquesta anomalia indica que hi ha una major probabilitat de pluges per sobre de la mitjana.

Un canvi de temps que podria portar pluges a Catalunya

Aquesta situació, sens dubte, ha sorprès a molts experts, ja que fins fa pocs dies les previsions eren més aviat seques. Aquest canvi en els models obliga a replantejar la setmana entrant, que ara podria venir marcada per la inestabilitat atmosfèrica i l'aparició de precipitacions. Aquest fenomen es podria deure a una entrada d'aire humit procedent de l'Atlàntic i del Mediterrani.

Si bé encara és aviat per determinar la intensitat i distribució de les pluges, qualsevol aportació hídrica serà ben rebuda per agricultors i gestors hídrics. Encara que, a aquestes altures, ningú dubta que Catalunya té l'aigua que necessita per passar un dels seus estius més tranquils en molt de temps. De totes maneres, que plogui sempre és una bona notícia i seran molts als quals no els importarà seguir agafant el paraigua.

Els meteoròlegs insisteixen que es tracta d'una previsió a mitjà termini i que, encara que el senyal d'anomalia positiva és clara, els mapes podrien seguir ajustant-se. Tot i així, la tendència general apunta a un inici de maig més humit de l'habitual. Per ara, es recomana estar atents a les actualitzacions diàries del temps, ja que podríem viure un canvi de patró significatiu just a les portes del pont del Dia del Treballador.