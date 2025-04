Sergi Loras, famós meteoròleg català: 'Sembla que la setmana vinent...'

Els mapes de predicció sobre els últims dies d'abril a Catalunya mostren una mica de tot. La veritat és que els meteoròlegs no acaben de posar-se d'acord sobre el que està per venir. No obstant això, l'expert Sergi Loras ho té bastant clar i s'ha mullat amb la previsió per a la setmana que ve.

En aquest sentit, el meteoròleg de TVE explica que "sembla que tornarà el temps anticiclònic a Catalunya". Això es tradueix en temps estable, sol i absència de precipitacions. També en boires en zones de l'interior a primera hora del matí, encara que res a veure amb els mesos d'hivern.

En un pronòstic una mica més allunyat se situen altres experts, que pronostiquen un inici de maig humit. Segons altres models, els núvols aniran agafant força a mesura que avanci la setmana fins a deixar algunes precipitacions. Punts del Pirineu i Prepirineu serien els més afectats per aquestes pluges de plena primavera.

Un final d'abril amb temps incert a Catalunya

Davant d'aquests dos panorames, la veritat és que el temps a Catalunya es preveu incert. Alguns mapes i experts apunten a dies d'anticicló, amb la qual cosa, dies de sol i calma. Això sí, després d'un cap de setmana amb alguns ruixats al nord i el nord-est de la regió, tal com va avançar Sergi Loras.

No obstant això, són molts els que esperen que a partir de dilluns la tendència canviï i es tornin a calmar els cels. Però la divergència d'opinions entre experts no fa més que confirmar la necessitat de revisar l'actualització dels mapes. I és que el que ara són pluges, en unes hores pot convertir-se en un ambient assolellat.

Les precipitacions podrien combinar-se amb bons dies de sol

Amb la incertesa del temps que farà a Catalunya a la mà, ara només queda esperar l'evolució del clima en les pròximes hores. La primavera està en ple auge i això comporta una meteorologia canviant per moments. Sigui com sigui, el que està clar és que la tendència de les temperatures va a l'alça i que la bonança va guanyant la partida.