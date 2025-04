'Atenció a...': Francesc Mauri llança un avís inesperat per als pròxims dies

Catalunya s'ha despertat aquest dimecres pendent del cel. I és que el dia de Sant Jordi és una data important en el calendari, ja que els carrers s'omplen de vida. Parlem d'una jornada festiva amb moltíssim seguiment a Catalunya, en què la cultura i les roses són els autèntics protagonistes.

D'aquí que els meteoròlegs fa dies que intenten desxifrar quin temps farà en el conjunt del territori. El mateix ha fet Francesc Mauri qui, a més, s'ha atrevit a mirar més enllà. En aquest sentit, l'home del temps de TV3 ha avançat el clima que farà dijous i divendres a Catalunya.

Sens dubte, la sorpresa ha estat l'augment de les temperatures. De fet, l'expert assegura que els dos pròxims dies tindran uns migdies amb uns mercuris a l'alça. "Atenció amb la calor de dijous i divendres", ha assenyalat.

Francesc Mauri avisa d'un temps de plena primavera

D'aquí que Francesc Mauri hagi confirmat que la primavera, cada cop més, està donant senyals d'estabilitzar-se. Per ara, així ho farà gràcies a l'arribada d'un anticicló que farà que el temps sigui tranquil i suau. El sol regnarà en gran part del país i les boires apareixeran a primera hora del matí en punts de l'interior.

En dies com avui, el temps ja serà anticiclònic, encara que amb algunes excepcions al llarg del territori. I és que a partir de la tarda podrien caure alguns ruixats al nord-est, és a dir, a comarques de Girona. De totes maneres, seran precipitacions puntuals que no duraran massa ni descarregaran amb força.

Un anticicló que imposa la bonança primaveral a Catalunya

Sí que ho van fer dimarts a la tarda en comarques com el Solsonès. Allà, Francesc Mauri ha explicat que es van acumular fins a més de 50 mm en mitja hora, per la qual cosa la tromba d'aigua va ser considerable. D'ara endavant, aquesta inestabilitat anirà baixant d'intensitat per oferir dies més tranquils i temperats.

En la mateixa línia es mostra el Meteocat, des d'on han actualitzat uns esperançadors mapes. El sol regna de forma majoritària en gran part del país i els núvols es queden de forma reduïda en punts del Pirineu. Sens dubte, Sant Jordi és una bona data per començar dies de bon temps i molta primavera.