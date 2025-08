'N'hi ha per dies': Gerro d'aigua freda dels meteoròlegs per a Catalunya aquests dies

L'agost s'ha estrenat amb temperatures clarament més altes que al juliol a Catalunya i Espanya. Els termòmetres han pujat amb força, fins a assolir valors superiors a la mitjana climàtica. Tampoc no ens ha de sorprendre, ja que som en plena canícula, que sol ser l'època de més calor de tot l'any.

Tanmateix, aquests dies s'ha estat parlant molt d'"onada de calor", tot i que no acaba de ser del tot així. Tal com apunten diversos meteoròlegs, a Catalunya estem parlant, per ara, d'un episodi de calor intensa. I no és el mateix, perquè, per parlar d'onada de calor, s'han de donar unes condicions i uns valors molt concrets.

Catalunya no afronta una onada de calor... per ara

Segons indiquen des del compte @SeguimlaMeteo a X, "de moment a Catalunya no tenim una onada de calor". Una cosa molt diferent és el que està passant a "altres sectors peninsulars", on les temperatures són força més altes. Però la veritat és que la peculiaritat d'aquest episodi de calor intensa és que s'estendrà durant un llarg període de temps.

Això vol dir que no podem descartar que finalment es produeixi una onada de calor també a les comarques catalanes. "La calor anirà a més amb el pas dels dies", amb l'excepció d'aquest dimecres, quan els termòmetres baixaran una mica. En aquest sentit, des del compte no descarten que s'assoleixin els valors fixats per poder parlar d'onada de calor.

De totes maneres, encara que això no passi, sí que continuarem parlant d'altes temperatures. Les màximes i les mínimes es mantindran clarament per sobre de la mitjana climàtica, que ja de per si sol ser alta. "Sigui com sigui, de calor forta n'hi ha per dies", asseguren des de 'Seguim la Méteo'.

Atenció a l'evolució de les temperatures el cap de setmana

Aquest dimecres hem de parlar d'un petit respir, ja que els termòmetres perdran alguns graus. Les regions on més es notarà seran les de l'interior, amb màximes una mica més suaus a Ponent i a l'interior de Tarragona. Però no cal emocionar-se massa, ja que parlarem de "calor canicular", assegura el meteoròleg Sergi Loras.

En canvi, de cara a dijous, divendres i el cap de setmana, les temperatures tornaran a pujar amb força. Les màximes a l'interior i a Lleida s'acostaran i fins i tot superaran els 40 graus. Mentrestant, al litoral, gràcies a l'efecte del mar, les temperatures quedaran frenades al voltant dels 30 graus.

Però per allà tampoc és que la situació sigui gaire millor, ja que la humitat farà que la sensació sigui molt pitjor. "Nits tropicals, tòrrides a la costa i xafogor", avisa l'expert en una publicació a les seves xarxes socials. Per tant, tocarà estar a prop del ventilador o, si ens ho podem permetre, de l'aire condicionat.