'Seguirà': Mario Picazo confirma el que tothom volia escoltar aquesta mateixa setmana

El temps d'aquest cap de setmana ha tornat a estar dominat per la inestabilitat, amb pluges persistents i tempestes. En moltes regions d'Espanya ha plogut amb ganes, sumant més litres a uns registres ja de per si molt destacables.

I per als que pensaven que aquesta situació canviaria aviat, arriben males notícies: l'atmosfera continuarà molt revolta durant aquesta setmana. Així ho ha confirmat el meteoròleg Mario Picazo, qui adverteix que les precipitacions continuaran afectant el país almenys fins dijous.

Mario Picazo avisa de més ruixats i tempestes a Espanya

"Aquesta setmana seguim amb una situació atmosfèrica inestable, per la presència d'aire fred en capes més altes de l'atmosfera", explica Mario Picazo. Aquest aire fred, sumat a la humitat acumulada al sòl després d'una primavera molt plujosa, està afavorint la formació de tempestes. A més, ha assenyalat el meteoròleg a eltiempo.es, una borrasca freda situada al nord de la península està intensificant encara més aquest escenari.

Entre dilluns i dijous s'espera que aquestes tempestes siguin freqüents en moltes zones de l'interior peninsular. Per allí tornaran a registrar-se episodis localment intensos que podran venir acompanyats de calamarsa.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ja ha activat avisos per fortes pluges en diverses comunitats. Aquest dilluns destacaran les tempestes al nord de les Balears, encara que plourà en moltes altres zones de la península en les pròximes hores.

Dimarts les tempestes tornaran a guanyar terreny

Per dimarts, el risc de tempestes s'estendrà a gran part del nord-est i interior est de la península. Les tempestes més intenses es preveuen a àrees dels Pirineus i l'alt Ebre, passant pel sistema Ibèric i arribant al Penibètic.

Les acumulacions d'aigua més significatives entre diumenge i divendres s'esperen a Galícia, Astúries, Castella i Lleó i els Pirineus. Per allí podrien superar-se els 70 litres per metre quadrat. També es preveu un repunt de les pluges en zones del centre, sud-est i Balears a mitjans de setmana.

Quant a les temperatures, seguiran per sota del normal per a aquesta època de l'any fins al cap de setmana, avisa Mario Picazo. Mentre al nord les mínimes seran bastant fresques, al sud i al Mediterrani estaran una mica més tranquils. I és que podrien fregar els 25 graus en moltes capitals.

De totes maneres, Mario Picazo avisa que la inestabilitat persistirà fins dijous. A partir d'aquest dia "la recta final de la setmana podria ser de canvis", amb l'anticicló acostant-se i portant una major estabilitat. Així que sí: "Seguirà plovent", però hi ha esperança de millora just a temps per al cap de setmana.