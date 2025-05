Samuel Biener, meteoròleg, es mulla sobre l'arribada de la calor forta: 'De moment...'

El mes de maig està sent molt inestable en bona part d'Espanya. Ruixats tempestuosos, cels coberts i temperatures fredes són els autèntics protagonistes d'aquesta primavera. Segons el meteoròleg Samuel Biener, de MeteoRed, aquesta situació té la seva explicació i cal fixar-se en el que passa a l'atmosfera.

La primera quinzena del mes està sent dominada per un patró meteorològic complex. Un bloqueig a les illes britàniques provoca el descens de bosses d'aire fred cap a la península. I és precisament aquesta arribada d'aire fred el que manté la inestabilitat en àmplies zones del país.

Segons l'expert, de moment les pluges seguiran sent intenses i freqüents, tant a la península com als dos arxipèlags. Destaquen les anomalies humides a l'interior peninsular, el vessant mediterrani, Catalunya i la Comunitat Valenciana. Aquest panorama no canviarà massa en la setmana del 12 al 18 de maig, quan es tornaran a produir tempestes i precipitacions.

A l'espera d'un canvi a Espanya

Samuel Biener recorda que aquest tipus de pluges són irregulars i localitzades, per la qual cosa les previsions poden canviar amb facilitat. Pel que fa a la segona meitat del mes, caldrà esperar al 19 de maig per veure un possible canvi de tendència. Les previsions apunten a una certa estabilització atmosfèrica, amb un possible reforç de l'anticicló de les Açores o l'arribada d'una dorsal.

En aquest escenari, les pluges donarien una treva en punts del sud, mentre que al vessant cantàbric podrien intensificar-se. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció de la previsió actual és l'absència de calor destacable a l'horitzó. Samuel Biener ha estat taxatiu assegurant que, de moment, ni rastre d'episodis de temperatures molt altes.

Temperatures molt moderades en gairebé tot el país

Les temperatures estaran per sota dels valors normals en gairebé tot el país aquest mes de maig. Tot això amb anomalies tèrmiques d'entre un i tres graus per sota de la mitjana en zones de l'interior. Només a les Balears i el nord peninsular els valors s'aproximaran a la mitjana climàtica.

Encara que a la segona part del mes podrien registrar-se temperatures més suaus, sobretot als arxipèlags, per ara no es veuen onades de calor. Així, l'esperada calor estiuenca segueix sense data clara d'arribada. Serà un mes de maig més fresc de l'habitual? Tot apunta que sí.