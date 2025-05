Avís urgent: les zones de Catalunya que més tempesta i calamarsa rebran aquesta tarda

Durant aquests dies, Catalunya ha estat experimentant pluges de forma intermitent, amb ruixats localitzats que han afectat diferents zones de la comunitat. Les precipitacions han estat més freqüents en punts aïllats. S'espera que, a mesura que avanci la tarda d'aquest dissabte, les pluges s'intensifiquin.

Davant aquest panorama, el Meteocat ha emès alertes i avisos per a les pròximes hores. La situació meteorològica podria complicar-se amb el pas del dia, especialment entre la tarda i la nit.

Pluges i tempestes aquesta tarda

El Meteocat ha confirmat que, a partir del migdia i fins a la nit, es produiran ruixats i xàfecs a tot l'interior del país. A les àrees de muntanya les precipitacions seran més intenses. Aquests ruixats aniran acompanyats de tempestes, que en algunes àrees podrien portar amb si calamarsa o pedra, cosa que augmenta la perillositat de la situació.

A mesura que avanci la tarda, les pluges es desplaçaran cap al terç oest de Catalunya, arribant a altres comarques que encara no han estat afectades. Els vents forts i la probabilitat de tempestes elèctriques també seran factors a tenir en compte. Les condicions podrien tornar-se més inestables a mesura que s'acosti la nit.

Intensificació de les pluges al litoral i prelitoral sud

A partir de la tarda i fins al final del dia, s'espera que els ruixats afectin punts del litoral i prelitoral sud de Catalunya. Inicialment es preveu que les pluges siguin d'intensitat feble o moderada. Cap al final de la jornada, la intensitat de les precipitacions podria augmentar. Especialment al litoral sud i el prelitoral.

Davant la intensificació de les precipitacions, el Meteocat ha emès avisos per a diverses comarques de Catalunya. Les comarques avisades per la possible intensitat de les pluges i tempestes per a la tarda i nit són set. Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf i Baix Llobregat.

Aquestes comarques estaran sota vigilància durant les pròximes hores perquè s'espera que les precipitacions siguin intenses, i en alguns llocs podrien ser acompanyades de calamarsa. El risc de tempestes elèctriques també està present.

Aquesta situació continuarà fins diumenge, quan s'espera que les pluges i tempestes es vagin desplaçant cap a l'est de la comunitat. Mentrestant, és important mantenir-se informat a través dels canals oficials d'alerta i seguir les recomanacions de les autoritats.