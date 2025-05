'Podria nevar': Eloi Cordomí envia un nou avís per a aquesta part de Catalunya avui

Catalunya viurà un dia marcat per la inestabilitat atmosfèrica, especialment a les comarques de Girona, Barcelona i el Pirineu. El meteoròleg Eloi Cordomí ha alertat del risc de tempestes intenses a partir del migdia. Un escenari que podria complicar la tarda, especialment en zones muntanyoses del nord-est català.

Durant el matí ja han descarregat alguns xàfecs a la costa i el prelitoral, si bé guanyaran intensitat i extensió amb el pas del dia. Els models de previsió mostren precipitacions destacades al Pirineu Oriental, amb acumulacions que podrien superar els 70 mm en algunes àrees. En especial a l'Alta Garrotxa i zones pròximes a la Vall de Camprodon.

També hi ha nuclis intensos cap al Ripollès i el Berguedà. Però més enllà de la pluja, una de les novetats més destacades del pronòstic d'avui és la possibilitat de neu. Les temperatures baixaran respecte a jornades anteriors, i la cota de neu se situarà entre els 1.600 i els 1.800 metres al Pirineu i Prepirineu.

Nevades en plena primavera a Catalunya

Aquesta situació podria derivar en nevades en zones com Núria, el Puigmal o l'entorn del Cadí, just al límit de la primavera avançada. Segons les previsions, la cota de neu baixarà fins als 1.200 metres en alguns punts del Pirineu de Lleida i Girona. Encara que la majoria de la precipitació es concentrarà per sobre dels 1.400-1.600 metres.

A la resta, sobretot cap a Ponent i les Terres de l'Ebre, s'espera una jornada més tranquil·la, amb presència de sol i temperatures més suaus. Amb tot, es recomana estar atents a possibles actualitzacions del Meteocat i seguir les indicacions davant qualsevol evolució adversa.

Aquest avís d'Eloi Cordomí subratlla la volatilitat del temps a la primavera. I és que encara poden produir-se episodis de fred i neu en cotes altes. Una vegada més, la muntanya catalana serà protagonista del temps inestable que marca aquesta jornada.

Acusat descens de les temperatures

Aquest panorama és el perfecte perquè la sensació de primavera i fins i tot gairebé estiu s'aturi. Per contra, gran part de Catalunya s'ha despertat avui amb uns termòmetres molt més baixos que en dies anteriors. Fa fred i les jaquetes tornen a ser necessàries, sobretot en punts de l'interior i el nord del país.

La previsió és que aquest temps s'allargui uns dies més. Així mateix, estarà acompanyat per pluges i vent que faran que la sensació tèrmica sigui encara menor. D'aquí que els experts demanin precaució i paciència, ja que la primavera s'està fent de pregar.