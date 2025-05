Ni sol, ni calor: gerro d'aigua freda de l'AEMET per a Catalunya en els pròxims dies

Catalunya viu una primavera molt diferent de la d'altres anys, amb pluges abundants i temperatures fresques. Aquesta setmana ha estat marcada per la inestabilitat, i l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ja ha avançat què passarà en els pròxims dies. El temps no està sent generós per als amants de la calor, i la veritat és que el nou pronòstic no és molt encoratjador.

Segons les previsions, la setmana del 12 al 18 de maig serà més freda i humida del normal en aquesta època a Catalunya. Els mapes d'anomalies mostren una clara desviació negativa en les temperatures, especialment marcades al nord-est peninsular. La regió experimentarà temperatures per sota dels valors normals, amb màximes que podrien situar-se diversos graus per sota de la mitjana.

A més, les precipitacions també estaran per sobre del que s'esperava. El que implica una setmana dominada per cels ennuvolats, ruixats i ambient desagradable. Només l'extrem nord peninsular, especialment una part del Pirineu occidental, podria escapar del descens tèrmic generalitzat.

Unes temperatures per sota del normal a Catalunya

Però per a la resta del territori, especialment el centre i nord-est, l'ambient tardorenc es farà notar. De cara a la següent setmana, del 19 al 25 de maig, la situació es torna més incerta. Els models meteorològics a mitjà termini indiquen que podrien mantenir-se les temperatures per sota del normal.

Quant a les pluges, l'escenari es torna més difús i no es pot afirmar encara si persistirà la inestabilitat o si s'obrirà una treva meteorològica. De totes maneres, els mapes indiquen que les anomalies negatives de temperatura són especialment intenses a Catalunya.

Les precipitacions seguiran descarregant en moltes comarques

D'aquí que els experts confirmin un patró persistent de circulació atmosfèrica que impedeix l'entrada de masses d'aire càlid. Al mateix temps, les anomalies de precipitació indiquen major acumulació de pluja en bona part del nord-est peninsular. Incloent el vessant mediterrani.

Amb aquest escenari, els ciutadans hauran de posposar qualsevol expectativa d'un maig típicament càlid i assolellat. L'AEMET recomana estar atents a les actualitzacions diàries, ja que l'alta variabilitat atmosfèrica podria alterar els pronòstics en pocs dies. Davant aquest panorama, es confirma que maig segueix sense arrencar amb força primaveral a Catalunya.