'Xàfecs forts i possible calamarsa': Roberto Brasero envia un avís a aquestes regions

Dilluns va deixar darrere seu una jornada especialment tempestuosa en moltes zones del país. Les pluges es van estendre per bona part de la península amb ruixats que van descarregar amb força. Les comunitats més colpejades per aquest temps advers van ser Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid i Castella-la Manxa.

Això sí, on els núvols van descarregar amb força va ser a Catalunya, amb precipitacions localment molt intenses. Tot això, explica Roberto Brasero, amb una baixada de temperatures, que ha ajudat a baixar la cota de neu. Encara que va començar a nevar per sobre dels 2.000 metres, durant la matinada la cota va baixar fins als 1.400 metres.

Molta inestabilitat també per a aquest dimarts

Per a aquest dimarts, Roberto Brasero ja avisa que el panorama es manté inestable, encara que l'activitat tempestuosa serà una mica més moderada. Caldrà prestar atenció especialment a algunes zones: "Els ruixats forts i la possible calamarsa no desapareixen del tot".

Així, Catalunya i les Balears seran les regions amb més probabilitat de tempestes. A més, s'esperen ratxes de vent intenses al baix Ebre, cosa que complicarà encara més la situació meteorològica en aquesta zona.

Al Cantàbric, les pluges continuaran sent persistents, mentre que a la resta del país els ruixats seran més aïllats. Amb tot, a la tarda, podrien aparèixer pluges puntuals al sud-est peninsular. A Canàries, les precipitacions seran febles, concentrant-se al nord de les illes occidentals.

Temperatures inusualment fresques en gran part d'Espanya

Quant a les temperatures, continuen descendint en gran part del nord peninsular i també en zones del litoral est i sud-est. No obstant això, a Andalusia s'espera un lleuger ascens, encara que sense arribar a valors especialment alts. La màxima del dia la marcarà Màlaga amb 28º C, mentre que Sevilla i Múrcia arribaran als 25º C.

En contrast, ciutats com Madrid, Bilbao o Burgos viuran una jornada més freda del normal en aquestes dates. Aquest matí, a més, hem tornat a registrar gelades en punts de muntanya. Les mínimes, properes als 2 graus a les serres de Sòria o Terol recorden més a març que a maig.

L'estabilitat seguirà afectant moltes comunitats aquests dies

Dimecres podria donar un petit respir amb un dia una mica més tranquil, reconeix Roberto Brasero. Això sí, el vent humit de l'est podria provocar pluges febles al litoral i zones del sud. Tampoc es descarta alguna tempesta a l'est de Catalunya o a la Meseta.

Per dijous, però, s'espera un nou repunt de la inestabilitat. Tot això per l'arribada d'una massa d'aire fred en altura i una borrasca atlàntica, que generarà ruixats generalitzats. Aquests podrien ser localment forts i amb tempestes al terç est i a l'altiplà sud.

Divendres les pluges més intenses es traslladaran al nord peninsular. Mentrestant, al sud-oest la borrasca podria tornar a activar les tempestes, cosa que ja vam viure a l'inici del Pont de Maig. En definitiva, la primavera continua mostrant la seva cara més canviant.