Salta la sorpresa amb la neu a Catalunya: els meteoròlegs donen el millor pronòstic

Aquells que creuen que la setmana ha començat amb fred a Catalunya és que encara no han llegit el que està per venir. Els meteoròlegs ja han avisat que el pitjor episodi de fred i neu encara està per arribar. I això és, sens dubte, una bona notícia per al temps d'una regió que està travessant de ple l'hivern.

També per a sectors com el de la neu, ja que com més neu hi hagi, més qualitat podran oferir als turistes. El Pirineu fa dies que acull noves nevades que han anat deixant diferents gruixos al seu pas. Ara bé, els episodis de precipitacions no han acabat i, de fet, alguns dels millors estan a tocar.

Almenys així ho han avançat des de Projecte 4 Estacions. Des del seu perfil a xarxes socials han confirmat que de cara al cap de setmana la situació del temps a Catalunya canvia. Continuarà fent fred, però de manera més generalitzada i aguda, i estarà acompanyat de nevades en molts punts.

La neu arribarà a llocs on normalment no ho fa

En aquest sentit, des de la plataforma avisen que les precipitacions "podran traduir-se en neu en llocs poc habituals". Així que els experts recomanen estar atents i seguir sempre les recomanacions dels experts. Tot això serà el resultat de l'arribada d'un nou front fred a Catalunya.

Les temperatures començaran a baixar entre dijous i divendres d'aquesta setmana. Així mateix, arribaran als seus punts mínims al llarg del cap de setmana. Els mercuris descendiran de manera generalitzada i el panorama serà no apte per a fredolics.

El vent també entrarà en acció. En aquesta ocasió li tocarà el torn al xaloc i llevant, deixant encara una sensació tèrmica menor. Pel que fa a la massa d'aire freda que arribarà serà d'origen continental i afectarà el conjunt d'Europa.

Una setmana de fred a Catalunya

És clar que la pitjor part del fred tocarà viure-la el cap de setmana. Ara bé, la resta de la setmana tampoc serà plaent a Catalunya. Sí que serà una mica més calmada i anticiclònica al litoral, on a pensar del vent, es podrà veure i gaudir del sol.

Per la seva banda, punts de l'interior i, en especial, a la demarcació de Lleida, la boira tornarà a encobrir els cels. Tot això provocarà que els termòmetres no puguin pujar i que s'avancin al fred del cap de setmana. Sens dubte, el mes de febrer ha començat amb ganes.