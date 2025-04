Roberto Brasero trenca el seu silenci i llança la previsió més esperada: 'Des de ja'

Després de diversos dies marcats per la inestabilitat atmosfèrica, la pluja i les tempestes en diferents comunitats, el temps ha canviat. Tota Espanya ja nota l'arribada d'un protagonista clàssic del clima ibèric: l'anticicló de les Açores. Segons ha explicat Roberto Brasero, "des de ja mateix" es comença a notar la seva influència, encara que la cosa es complicarà més.

Segons el meteoròleg d'Antena 3, serà especialment a partir de dijous i divendres quan tindrem unes condicions més estables i càlides. Per ara, aquest dimecres servirà de transició entre la inestabilitat recent i l'estabilitat que porten amb si les altes pressions. Encara quedaran alguns restes de ruixats en zones com Balears i Catalunya, encara que seran molt més febles que en jornades anteriors.

A la Comunitat Valenciana, on dimarts van descarregar algunes tempestes, ja no s'esperen precipitacions. També apareixeran núvols baixos al nord de Galícia i el litoral Cantàbric, amb possibilitat de plugims febles. No obstant això, la resta del país gaudirà de cels majoritàriament clars.

Un fenomen clàssic en aquesta època de l'any a Espanya

Roberto Brasero ha destacat que l'arribada de l'anticicló de les Açores, situat a l'Atlàntic, és quelcom normal per a l'època. De fet, l'ha definit com és un "clàssic en aquesta època de l'any". En aquest sentit, ha destacat que juga un paper fonamental en l'estabilitat atmosfèrica peninsular.

La seva influència també es deixa notar en els vents de llevant que arreceraran a l'Estret i en els alisis intensos del nord de Canàries. De totes maneres, no sempre afecta de la mateixa manera al nostre país. A l'hivern, aquest anticicló pot generar boires denses i gelades, però a la primavera el seu efecte és diferent.

"No tindrem gelades perquè les nits són més curtes i ja no s'escapa tant de calor", ha assenyalat Roberto Brasero. No obstant això, sí que s'esperen boires matinals aquest dimecres a Galícia i algunes zones de l'interior peninsular. Això sí, on més es notarà aquest canvi serà amb les temperatures.

Arriba per fi l'esperada calor

A partir d'aquest dimecres, les màximes començaran a pujar de forma generalitzada, amb l'excepció de les illes i el litoral mediterrani. A Aragó, on és festiu, l'ascens serà especialment significatiu, amb fins a 7 graus més que ahir. A Saragossa s'assoliran els 23º C, mentre que a Madrid, Salamanca i Barcelona es preveuen uns agradables 20º C.

Per al sud peninsular, la pujada serà més marcada, ja que a Badajoz s'esperen 25º C i a Sevilla, els 28º C. En aquesta última ciutat, avisa Roberto Brasero, dijous es podran fregar els 30º C. Un ascens tèrmic que marcarà l'inici de tardes més càlides i plenament primaverals a tot el país.