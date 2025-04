Nou gir de 180° amb el temps a Catalunya per Sant Jordi: ‘Alguns xàfecs…’

Un cop finalitzada la Setmana Santa, arriba Sant Jordi. I amb ell una nova previsió del temps a Catalunya. Un temps que ha donat un nou canvi en poques hores i que farà que tota la regió estigui pendent del cel.

De moment, el dia ha començat amb boires matinals a l'interior que han aguditzat la sensació de fred i de temps més hivernal. No obstant això, a mesura que avanci el matí s'aniran aclarint per deixar cels més clars. Això sí, els núvols no marxaran del tot i en algunes comarques la inestabilitat estarà més marcada al llarg del dia.

Segons els experts, a la tarda podran agafar més força alguns bancs de núvols i caure ruixats al Pirineu i el nord-est. De tota manera, la intensitat de les pluges d'ahir dimarts res tindran a veure amb el que podria caure avui. El temps, encara que una mica humit en aquests punts, serà molt més calmat de forma general.

A Ponent el sol regnarà durant tot el dia, el mateix que passarà al sud de Catalunya. Sobretot a les zones més al litoral de Tarragona, on es podrà viure una jornada tranquil·la i al carrer. De fet, els meteoròlegs avisen que de cara al migdia els termòmetres podrien assolir fins als 25 graus.

Un temps de primavera per Sant Jordi

Sens dubte, un temps que contrasta amb el registrat ahir, amb fins i tot alertes del Meteocat activades. Així doncs, a l'oest de la regió i el litoral sud, es podrà gaudir amb tranquil·litat d'un dels dies més esperats. Els carrers ja s'estan omplint de flors, de llibres i de molta cultura.

Per tant, si veus el cel clar, és el moment de sortir i gaudir. Sí que hauràs de fer-ho amb paraigua a la mà si vius més cap al Pirineu i el nord-est, però que no s'estengui el pànic. La situació humida no s'allargarà durant el dia i els núvols donaran una treva en algun moment.

La bonança del dia de Sant Jordi anirà en augment de cara al dijous. I és que per demà encara es preveuen menys núvols i les precipitacions brillaran per la seva absència. D'aquesta manera, s'anirà imposant a poc a poc un anticicló que donarà pas al temps més típic de primavera.

Sant Jordi, l'inici de la bonança

En aquest sentit, des del Meteocat s'han atrevit a dibuixar un mapa majoritàriament clar per demà. Les temperatures seguiran en alça i la sensació de bon temps, també. Això sí, a ningú se li oblida que la primavera també és inestabilitat, per la qual cosa la situació podria canviar en qualsevol moment.