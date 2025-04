Francesc Mauri avisa d'un canvi de temps per Sant Jordi a Catalunya

Francesc Mauri no podia faltar en la seva particular previsió del temps per a un dels dies més importants a Catalunya. El meteoròleg de TV3 s'ha atrevit a anunciar com serà el clima per a aquest dimecres. Un dia únic en el qual molts aprofiten per sortir i gaudir de la cultura i l'amor en ple carrer.

En aquest sentit, Francesc Mauri ho té clar: el canvi de temps és avui. És a dir, aquest dimarts arriba la pitjor part de la previsió de les pròximes hores amb alertes actives per intensitat de pluges. El dia després de Setmana Santa es torçarà a mesura que avanci el migdia fins a deixar una tarda passada per aigua.

No a totes les comarques, però sí en punts de l'interior, el Pirineu Oriental, part del Prepirineu Occidental i el sud-oest. En aquests punts, les precipitacions s'aniran intensificant amb el pas de les hores fins a deixar una tarda totalment humida. Però després de la tempesta, sempre arriba la calma.

Un Sant Jordi tranquil

Francesc Mauri assegura que Catalunya viurà un "Sant Jordi tranquil". I és que la previsió és que els cels es vagin aclarint a mesura que avanci la jornada fins a oferir un dia de plena primavera. Sí que apareixeran algunes boires a primera hora del matí, però s'aniran dissipant amb el pas de les hores.

De la mateixa manera, podrien caure ruixats lleus i localitzats al Pirineu i el nord-est. Però, seguint en la línia de Francesc Mauri, per a res sembla que hagi de ser un dimecres plujós. Les temperatures aniran inevitablement cap amunt arribant a superar els 20 graus en molts punts.

Zones com la de Ponent o la costa de Tarragona podran gaudir d'un Sant Jordi amb bon temps. El sol regnarà amb diferència i, encara que mai està de més portar una jaqueta a mà, sembla que els paraigües podran quedar-se a casa. El vent, per la seva banda, serà suau i no assolirà ratxes que puguin arribar a molestar.

Tots coincideixen amb el Meteocat

La majoria de meteoròlegs estan coincidint amb la predicció del Meteocat. El dimecres, Catalunya podrà despertar tranquil·la i amb els carrers plens de llibres i roses. El temps, en aquesta ocasió, sembla que sí que acompanyarà.