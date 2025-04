Roberto Brasero rompe su silencio y lanza la previsión más esperada: 'Desde ya mismo'

Tras varios días marcados por la inestabilidad atmosférica, la lluvia y las tormentas en distintas comunidades, el tiempo ha cambiado. Toda España ya nota la llegada de un protagonista clásico del clima ibérico: el anticiclón de las Azores. Según ha explicado Roberto Brasero, "desde ya mismo" se empieza a notar su influencia, aunque la cosa se complicará más.

Según el meteorólogo de Antena 3, será especialmente a partir del jueves y viernes cuando tendremos unas condiciones más estables y cálidas. Por ahora, este miércoles servirá de transición entre la inestabilidad reciente y la estabilidad que traen consigo las altas presiones. Aún quedarán algunos restos de chubascos en zonas como Baleares y Cataluña, aunque serán mucho más débiles que en jornadas anteriores.

En la Comunidad Valenciana, donde el martes descargaron algunas tormentas, ya no se esperan precipitaciones. También aparecerán nubes bajas en el norte de Galicia y el litoral Cantábrico, con posibilidad de lloviznas débiles. Sin embargo, el resto del país disfrutará de cielos mayoritariamente despejados.

Un fenómeno clásico en esta época del año en España

Roberto Brasero ha destacado que la llegada del anticiclón de las Azores, situado en el Atlántico, es algo normal para la época. De hecho, lo ha definido como es un "clásico en esta época del año". En este sentido, ha destacado que juega un papel fundamental en la estabilidad atmosférica peninsular.

Su influencia también se deja notar en los vientos de levante que arreciarán en el Estrecho y en los alisios intensos del norte de Canarias. De todas formas, no siempre afecta de la misma manera a nuestro país. En invierno, este anticiclón puede generar nieblas densas y heladas, pero en primavera su efecto es diferente.

"No tendremos heladas porque las noches son más cortas y ya no se escapa tanto calor", ha señalado Roberto Brasero. Sin embargo, sí se esperan nieblas matinales este miércoles en Galicia y algunas zonas del interior peninsular. Eso sí, donde más se notará este cambio será con las temperaturas.

Llega por fin el ansiado calor

A partir de este miércoles, las máximas empezarán a subir de forma generalizada, con la excepción de las islas y el litoral mediterráneo. En Aragón, donde es festivo, el ascenso será especialmente significativo, con hasta 7 grados más que ayer. En Zaragoza se alcanzarán los 23º C, mientras que en Madrid, Salamanca y Barcelona se prevén unos agradables 20º C.

Para el sur peninsular, la subida será más marcada, ya que en Badajoz se esperan 25º C y en Sevilla, los 28º C. En esta última ciudad, avisa Roberto Brasero, el jueves se podrán rozar los 30º C. Un ascenso térmico que marcará el inicio de tardes más cálidas y plenamente primaverales en todo el país.